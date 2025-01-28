Администрация Дональда Трампа уволила работников юстиции

Прекращение уголовных дел против Трампа

После победы Трампа на выборах 5 ноября оба уголовных дела были прекращены. Смит объяснил это тем, что министерство юстиции придерживается традиции не проводить расследований в отношении действующих президентов. Сам Смит уволился, но в докладе объемом около 130 страниц, который, по сведениям американских СМИ, был передан Конгрессу за несколько дней до инаугурации Трампа, спецпрокурор подчеркнул, что, по его мнению, Трамп избежал обвинительного приговора за фальсификацию выборов лишь благодаря переизбранию на пост президента США.