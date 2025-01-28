Администрация Дональда Трампа уволила работников юстиции

Министерство юстиции США, по сообщениям американских СМИ, увольняет целый ряд сотрудников, которые участвовали в расследованиях против нынешнего президента Дональда Трампа. Временно исполняющий обязанности министра юстиции Джеймс МакГенри выразил сомнения в том, „что они помогут в лояльной реализации программы президента“, сообщили вечером в понедельник, 27 января, газета The Washington Post, телеканал ABC News и ряд других американских СМИ со ссылкой на источники в министерстве.
МакГенри временно возглавляет Минюст США до тех пор, пока руководство ведомством не перейдет к выдвиженке Трампа Пэм Бонди, кандидатуру которой должен утвердить Сенат. При предшественнике Трампа Джо Байдене тогдашний министр юстиции Меррик Гарланд назначил спецпрокурора Джека Смита, которому было поручено расследовать обращение Трампа с секретными документами после его ухода из Белого дома в 2021 году, а также предполагаемые попытки фальсифицировать результаты президентских выборов 2020 года.
Прекращение уголовных дел против Трампа
После победы Трампа на выборах 5 ноября оба уголовных дела были прекращены. Смит объяснил это тем, что министерство юстиции придерживается традиции не проводить расследований в отношении действующих президентов. Сам Смит уволился, но в докладе объемом около 130 страниц, который, по сведениям американских СМИ, был передан Конгрессу за несколько дней до инаугурации Трампа, спецпрокурор подчеркнул, что, по его мнению, Трамп избежал обвинительного приговора за фальсификацию выборов лишь благодаря переизбранию на пост президента США.
Президент США республиканец Дональд Трамп, в числе прочего, обвинялся в попытке фальсификации выборов 2020 года и причастности к штурму Капитолия в Вашингтоне 6 января 2021 года. В случае осуждения ему грозило лишение свободы на срок до десяти лет. Трамп неоднократно отвергал обвинения и в ходе предвыборной кампании выставлял себя жертвой политически мотивированной „охоты на ведьм“, в которой участвовал и Смит.