Adidas отказался от номера 44 на футболках сборной Германии

Производитель спортивных товаров Adidas и Немецкий футбольный союз (DFB) отреагировали на критику дизайна номера 44 на новой футболке национальной футбольной команды ФРГ к Евро -2024 и внесли соответствующие коррективы, отозвав ее из продаж. Об этом со ссылкой на издание Bild сообщило агентство dpa в понедельник, 1 апреля, уточнив причину критики: номер 44 на спине футболки напоминает руны СС (Schutzstaffel - SS) времен расцвета национал-социализма в Германии. Внимание на такую схожесть обратил в конце марта журналист Тобиас Хух (Tobias Huch) в соцсети X.



Немецкие СМИ уточняют, что запретили также добавлять слова "фюрер" и "Гитлер" при кастомизации футболки. Уже днем 1 апреля в официальном онлайн-магазине Adidas нельзя было персонализировать футболки с собственным именем и номером, а DFB прекратила доставку заказанных комбинаций с номером 44 в свой собственный интернет-магазин. "Это не соответствует нашим правилам персонализации. Пожалуйста, попробуйте что-нибудь другое", - появилась надпись на сайте магазина Adidas при выборе товаров.