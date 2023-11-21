ABC News: США резко сократили поставки боеприпасов Украине

Речь идет о снарядах калибра 155 мм, которые используются войсками НАТО и на которые приходилось практически 60-70% всех поставок вооружений для Украины. Как отмечает ABC News, для Киева поставки этих боеприпасов чрезвычайно важны.

О сокращении поставок снарядов калибра 155 мм источник рассказал за день до визита в Киев главы Пентагона Ллойда Остина.

В ходе визита в столицу Украины в минувший понедельник, 20 ноября, министр обороны США Ллойд Остин в очередной раз заверил Киев в том, что «Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Украину в ее борьбе за свободу против российской агрессии».

Белый дом ранее неоднократно заявлял о необходимости дальнейшей поддержки Киева.