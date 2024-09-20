70 000 погибших: что известно о потерях России в Украине к концу сентября

Тысячи некрологов показывают, как изменился образ среднестатистического российского бойца за время вторжения.
Если в 2022 году типичному военнослужащему, чья гибель была подтверждена Би-би-си, было около 21 года, и он был контрактником, служившим в элитных подразделениях: спецназе, ВДВ или морской пехоте, то сегодня на фронт все чаще отправляются мужчины в возрасте 40, 50 и даже 60 лет, зачастую без боевого опыта и специальной подготовки.
С „гражданки“ на фронт
Больше половины всех установленных нами погибших не были связаны с армией на момент начала войны.
Самая многочисленная категория потерь российских военных на данный момент — это добровольцы. Эти новоиспеченные контрактники сильно отличаются от профессиональных военных: многие годы до войны они работали в гражданском секторе, а перед отправкой на фронт проходили подготовку, которая длилась от трех до десяти дней.
Мы установили, что на войне погиб минимум 13 781 добровольцев — это 20% от общего числа подтвержденных потерь российской стороны. С сентября 2024 года потери добровольцев стали превышать потери других категорий участников войны, в том числе заключенных (19% всех установленных смертей) и мобилизованных (13%).
Сейчас на войне чаще всего погибают добровольцы в возрасте от 42 до 50 лет — таких в нашем списке 4 100 человек, что составляет 30% всех погибших в этой категории. Самому возрастному погибшему добровольцу был 71 год, а всего на войне погибли 250 добровольцев в возрасте старше 60 лет.
Подразделения, составленные из добровольцев, стали играть значимую роль в ходе российского вторжения в Украину еще с апреля 2022 года. Уцелевших в первые месяцы вторжения десантников и спецназовцев военное командование начало беречь, используя их для удержания позиций и снайперских операций.
В конце 2022 и начале 2023 года самые сложные участки фронта стали закрывать отрядами заключенных. Однако к началу 2024 года значение этих подразделений снизилось: человеческий ресурс этой категории постепенно исчерпывался.
С октября 2023 года мы фиксируем резкий и стабильный рост потерь именно среди добровольцев. По времени это совпало с началом новой волны российского наступления на Авдеевку. При этом потери среди мобилизованных и среди заключенных, к примеру, остались примерно на том же уровне.
Судя по публикуемым некрологам, именно набор добровольцев сейчас является основным способом пополнения рядов российских военных, находящихся в Украине.
Российская армия продолжает использовать тактику группы „Вагнера“ — волнообразные атаки малыми штурмовыми группами на разных направлениях. Такой метод ведет к большим потерям в живой силе, но изматывает противника и снижает оборонительную силу украинской артиллерии.
Потери России
Российские военные, погибшие в войне России с Украиной. По состоянию на 20 сентября максимальное число погибших военных из региона назвали власти и СМИ Республики Башкортостан — 2775
Анализируя некрологи и общаясь с родственниками погибших, мы можем судить, что большинство подписавших контракты после 2022 года, сделали это действительно добровольно. Однако известны случаи, когда на людей оказывали давление. Особенно часто с этим сталкиваются солдаты, проходящие срочную службу. Также известны инциденты, когда жители Чечни соглашались стать военнослужащими, чтобы избежать издевательств над своими родственниками. Об угрозах и давлении также свидетельствовали некоторые заключенные СИЗО и колоний.
Погибшие командиры
С начала вторжения Россия потеряла в Украине 4 104 офицера, включая 7 генералов и еще 458 человек в звании от подполковника и выше.
В числе погибших офицеров — 1 142 элитных специалиста командного звена (в это число мы включили погибших офицеров ВДВ, морской пехоты, спецназа, отрядов особого назначения Росгвардии, а также военных пилотов). Потеря именно этих офицеров может быть для российской армии наиболее чувствительной и трудновосполнимой, считают опрошенные Би-би-си эксперты.В случае выбывания рядовых специалистов широко распространенных специальностей (например, стрелков или минометчиков), солдата и офицера другой специальности, пришедшего на замену, можно переобучить за несколько недель, в более редких случаях — за один-два месяца.
Но если погибает, например, командир роты спецназа, то заменить его может только офицер такой же воинской специальности. А на его подготовку нужно минимум четыре года военного училища, а затем еще два-три года службы, чтобы набраться соответствующего опыта.
Более того, в российских вооруженных силах, как правило, только офицеры обучены синхронному взаимодействию с другими родами войск, особенно с артиллерией. Если эти задачи поручить необученным или неопытным командирам в условиях повышенного стресса, это может привести к отсутствию координации и увеличению потерь.
Каковы реальные цифры потерь?
Реальные потери, очевидно, намного выше, чем можно установить по открытым источникам. Опрошенные нами военные специалисты предполагают, что наш анализ российских кладбищ, воинских мемориалов и некрологов может охватывать от 45% до 65% от реального числа погибших.
Отчасти это объясняется тем, что тела значительного числа солдат, погибших в последние месяцы, могут по-прежнему оставаться на поле боя. Для их эвакуации пришлось бы рискнуть жизнями выживших военных, которые могут оказаться под ударами беспилотников. В связи с этим во многих случаях от эвакуации временно отказываются.
С учетом приведенной выше оценки, реальное число погибших с российской стороны может быть в диапазоне от 107 864 до 155 804 человек, погибших в бою.
Итоговая цифра потерь российской стороны существенно возрастает, если включить в список тех, кто воевал против Украины в составе подразделений самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
С 22 декабря 2022 года сепаратисты ДНР перестали публиковать данные о потерях своих войск, тогда как власти ЛНР никогда не обнародовали сведения о своих потерях.
Изучив опубликованные некрологи и сообщения о поиске ЛДНРовцев, давно не выходящих на связь, мы пришли к выводу, что к концу сентября этого года могли погибнуть 21 000 — 23 500 человек.
Следовательно, на основе собранных нами данным, можно предположить, что общее число погибших со стороны пророссийских сил может находиться в диапазоне от 129 000 до 180 000 военных.
В начале этой недели Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской разведке оценил число погибших с российской стороны в 200 тысяч человек.
Помимо погибших, к безвозвратным потерям на войне обычно относят также тяжелораненых (уволенных со службы по ранению) и пропавших без вести. Установить даже примерное число этих категорий на основе открытых данных крайне сложно, так как о них практически не сообщают. Наиболее консервативная оценка числа тяжелораненых была сделана Медиазоной и Медузой на основе выплат компенсаций по ранению в 2022 году.
С учетом этих данных соотношение тяжело раненых к погибшим может составлять как минимум 1,7-2 к 1, то есть на каждого погибшего приходится еще двое тяжело раненых, безвозвратно выбывающих из строя. Общее соотношение раненых к погибшим с российской стороны составляет, вероятно, 4 раненых на каждого погибшего. Эта оценка подтверждается как мнением ряда независимых экспертов, так и многочисленными свидетельствами с передовой.
Таким образом, число безвозвратных потерь с российской стороны с учетом тяжело раненых может составлять от 387 до 540 тысяч человек.
В наших подсчетах мы не учитываем пропавших без вести. Несмотря на упрощение процедуры признания пропавшего без вести погибшим в 2023 году, всплеска судебных дел такого типа мы не наблюдали. Это может указывать на то, что со временем значительная часть тех, кто числился пропавшим и погиб, все же попадает в наши расчеты, особенно если речь идет о погибших в 2022–2023 годах.