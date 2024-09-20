70 000 погибших: что известно о потерях России в Украине к концу сентября

С учетом этих данных соотношение тяжело раненых к погибшим может составлять как минимум 1,7-2 к 1, то есть на каждого погибшего приходится еще двое тяжело раненых, безвозвратно выбывающих из строя. Общее соотношение раненых к погибшим с российской стороны составляет, вероятно, 4 раненых на каждого погибшего. Эта оценка подтверждается как мнением ряда независимых экспертов, так и многочисленными свидетельствами с передовой.

В наших подсчетах мы не учитываем пропавших без вести. Несмотря на упрощение процедуры признания пропавшего без вести погибшим в 2023 году, всплеска судебных дел такого типа мы не наблюдали. Это может указывать на то, что со временем значительная часть тех, кто числился пропавшим и погиб, все же попадает в наши расчеты, особенно если речь идет о погибших в 2022–2023 годах.