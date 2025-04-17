65 метров над землей: в Риге открыли колесо обозрения

Высота колеса составляет 65 метров, его можно будет использовать в любое время года, поскольку кабины оборудованы как кондиционерами, так и обогревателями.
Как пояснил руководитель RPR operators Дмитрий Успенский, колесо может одновременно вместить до 240 пассажиров — по восемь человек в каждой из 30 кабин.
Одна поездка на колесе обозрения длится 15 минут. Стоимость билета для взрослых составляет 17 евро, для детей в возрасте от 3 до 12 лет — 13 евро, для студентов с картой ISIC и пенсионеров — 15 евро.
Также предусмотрены различные скидки для отдельных групп посетителей, например, семейные билеты разных категорий.
Все билеты можно будет приобрести в кассах у подножия колеса обозрения.
Часы работы колеса обозрения: по четвергам — с 13.00 до 21.00, с пятницы по понедельник — с 11.00 до 23.00.
Право построить колесо обозрения в Пардаугаве компания RPR operators получила осенью 2019 года, выиграв аукцион, организованный Рижской думой, будучи единственным претендентом. Сумма, предложенная за право строительства, составила 22 484 евро.
Согласно договору с думой, строительство должно было завершиться в течение трех лет, однако проект затянулся из-за пандемии, а документы более года находились на согласовании в строительном управлении, в связи с чем сроки были продлены.
Строительство колеса стартовало в начале июля 2023 года, а его передача в эксплуатацию с благоустроенной территорией была запланирована на весну 2024 года, но работы затянулись, и открытие колеса было перенесено на год.
Инвестиции RPR operators в создание колеса составили примерно восемь миллионов евро.
„Проект колеса очень уникален по своему объему и сложности. Панорамное колесо по классификации является огромным колесом, самым большим не только в нашем регионе, но и достаточно впечатляющим в глобальном масштабе — оно больше известных колес в Чикаго, Монреале и других городах. Таким образом, наши приоритеты в развитии этого проекта направлены на качество и безопасность, что повлияло на изначальные сроки“, - пояснил Успенский.
Компания RPR operators зарегистрирована в 2018 году, ее уставной капитал составляет 2801 евро, согласно данным ресурса Firmas.lv. 55,05% капитала принадлежит зарегистрированной на Мальте компании Racoonstruction Holding Limited, владельцем которой является Рустам Гильфанов. Оставшиеся 44,95% принадлежат SIA Panoramica, среди чьих владельцев числятся Дарья Успенская (47,93%), Дмитрий Успенский (47,89%) и Анатолий Предкелс (4,18%).