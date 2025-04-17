65 метров над землей: в Риге открыли колесо обозрения

„Проект колеса очень уникален по своему объему и сложности. Панорамное колесо по классификации является огромным колесом, самым большим не только в нашем регионе, но и достаточно впечатляющим в глобальном масштабе — оно больше известных колес в Чикаго, Монреале и других городах. Таким образом, наши приоритеты в развитии этого проекта направлены на качество и безопасность, что повлияло на изначальные сроки“, - пояснил Успенский.