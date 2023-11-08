2023 год бьет рекорды: октябрь стал самым жарким за всю историю наблюдений

Это следует из последних данных европейской службы по наблюдению за изменением климата Copernicus.
Средняя температура поверхности в прошлом месяце была зафиксирована на уровне +15,3°С, что на 0,4°С превышает предыдущий рекорд, установленный в 2019 году.
Таким образом октябрь последовал за рекордной тенденцией лета. Несмотря на проливные дожди, в некоторых районах Европы наблюдались высокие температуры и даже лесные пожары.
Реальные последствия изменения климата ощущаются уже сейчас: среди наиболее заметных для сельского хозяйства — падение производства оливкового масла.
Кроме того, в новом докладе ООН сообщается, что в ближайшие годы крупнейшие нефте-, газо- и угледобывающие страны планируют добыть более чем в два раза больше ископаемого топлива, чем рекомендовано Парижским соглашением по климату.