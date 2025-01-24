18-летний убийца трех девочек в танцевальном клубе в Саутпорте проведет за решеткой 52 года

В четверг суд приговорил его к 52 годам лишения свободы, без права досрочного освобождения.
Дать подсудимому пожизненный срок судье не позволило английское законодательство. На момент нападения Рудакубана еще не был совершеннолетним: 18 лет ему исполнилось только в августе.
На оглашении приговора собрались около 40 родственников погибших девочек.
Сам подросток признал себя виновным по всем предъявленным ему статьям и эпизодам еще в понедельник, в том числе в хранении экземпляра учебного пособия „Аль-Каиды“ и изготовлении высокотоксичного яда рицина.
В четверг в ходе заседания еще и выяснилось, что вскоре после нападения на детский танцевальный клуб Рудакубана еще и хвастался содеянным. В частности, заявлял, что „очень рад, что эти дети мертвы“, и уверял, что ему все равно, что одной из его жертв не было и семи лет.
Убийства девочек в приговоре судьи охарактеризованы как „садистские и свирепые“, а само нападение названо „зверским и ужасающим“.
Чтение приговора продолжалось несколько часов, и за это время собравшимся в зале не раз было слышно, как у некоторых членов семей погибших девочек периодически перехватывало дыхание.
Родственники держали друг друга за руки и обнимались, но чтение приговора слушали молча, не прервав судью ни одним словом. И так же продолжили обниматься, выйдя на улицу уже после его оглашения.
Самого осужденного из суда вывозили под усиленной охраной. На обочине дороги, ведущей к подземному входу в здание суда, припарковали три полицейских фургона, а по обе стороны дороги, вдоль которой выстроились возмущенные приговором горожане, выставили живую цепь из полицейских.
Депутат от избирательного округа, в который входит Саутпорт, лейборист Патрик Херли обратился к генеральному прокурору с просьбой пересмотреть вынесенный приговор как „неоправданно мягкий“, заявив, что тот „недостаточно суров“.
В социальных сетях Херли написал: „Приговор, вынесенный сегодня, недостаточно суров, для совершенных преступлений он недостаточно длителен; нам нужен приговор, который отражает тяжесть этого преступления, ставшего кошмаром для жертв и их семьи“.
„Я направил запрос генеральному прокурору с просьбой пересмотреть приговор“, — заявил депутат, обосновав это необходимостью“ поддержать доверие общества к нашей системе правосудия“.