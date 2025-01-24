18-летний убийца трех девочек в танцевальном клубе в Саутпорте проведет за решеткой 52 года

В четверг суд приговорил его к 52 годам лишения свободы, без права досрочного освобождения.

Дать подсудимому пожизненный срок судье не позволило английское законодательство. На момент нападения Рудакубана еще не был совершеннолетним: 18 лет ему исполнилось только в августе.

На оглашении приговора собрались около 40 родственников погибших девочек.

Сам подросток признал себя виновным по всем предъявленным ему статьям и эпизодам еще в понедельник, в том числе в хранении экземпляра учебного пособия „Аль-Каиды“ и изготовлении высокотоксичного яда рицина.