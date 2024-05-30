160 НПО Грузии выступили против закона об "иноагентах"

"Грузинский народ решительно защищает свое европейское будущее и будет продолжать делать это, и он никогда не смирится с тем, чтобы жить под российским сапогом", - говорится в совместном заявлении 160 грузинских неправительственных организаций и медиаресурсов, направленном против закона "О прозрачности иностранного влияния". Грузинский портал Interpressnews опубликовал выдержки из этого заявления в ночь на среду, 29 мая.

По мнению авторов документа, принятие закона, который представляет собой аналог российского закона об "иноагентах", правительство Грузии "хотело сломить гражданский сектор", однако столкнулось с беспримерным единством и неустанным сопротивлением.