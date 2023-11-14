10 человек, переживших массовую бойню на фестивале Nova в Израиле, помещены в психиатрические больницы

В ходе нападения на Израиль утром 7 октября боевики ХАМАС ворвались на фестиваль в районе кибуца Реим, граничащего с сектором Газа, где убили 260 человек, главным образом молодых людей.

В понедельник комитет по здравоохранению израильского парламента провел заседание с целью изучения состояния психиатрической службы страны после нападения 7 октября, когда около 3000 террористов ХАМАС прорвались через границу с Израилем, убив не менее 1200 человек и захватив около 240 заложников.

Выступая на заседании, национальный уполномоченный Израиля по вопросам принудительной госпитализации Даниэль Раз, работающий в министерстве юстиции, сообщил что «довольно много людей» с фестиваля были принудительно госпитализированы в психлечебницы.

Позже, в беседе с 12-м каналом Раз уточнил, что речь идет не менее чем о десяти людях.