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RUS Delfi
В ЦАХАЛ проверяют сведения о возможном убийстве лидера ХАМАС
RUS Delfi
Кого оставить, кого отправить назад? В ЕС спорят о миграции
RUS Delfi
Зеленский призывает принять "план победы" на саммите ЕС
RUS Delfi
Нетаньяху: ЦАХАЛ обнаружил российское оружие у "Хезболлах"
RUS Delfi
Войска РФ атаковали территорию Украины 56 дронами-камикадзе. Повреждены объекты инфраструктуры
RUS Delfi
Шольц готов к прямым переговорам с Путиным по Украине
RUS Delfi
Илон Маск пожертвовал 75 млн долларов на кампанию Трампа
RUS Delfi
Зеленский представил в Раде свой "план победы"
RUS Delfi
США указали на возможность сокращения военной помощи Израилю
RUS Delfi
В США авиакомпанию Lufthansa оштрафовали за дискриминацию евреев
RUS Delfi
Еврокомиссар по энергетике: ЕС может прожить без газа из РФ
RUS Delfi
Албания начала переговоры по существу о вступлении в ЕС
RUS Delfi
Прага запретила проводить "экскурсии" по пабам
RUS Delfi
"Символическое выражение злости". Северная Корея взорвала участки дорог, ведущих в Южную Корею
RUS Delfi
Путин как минимум разрешил меня отравить, заявил Скрипаль. Начались слушания по делу об отравлении Дон Стерджесс "Новичком" в Солсбери
RUS Delfi
Генсек НАТО: Альянс продолжит поддержку Киева вопреки Путину
RUS Delfi
Спецслужбы Германии предупреждают о военной угрозе со стороны России
RUS Delfi
Боррель надеется разблокировать 6,5 млрд евро для Украины
RUS Delfi
СМИ: Израиль не нанесет удар по ядерным объектам Ирана
RUS Delfi
ЕС осудил „нападение ЦАХАЛ“ на миротворцев ООН в Ливане
RUS Delfi
Нобеля по экономике получили Дарон Асемоглу, Джеймс Робинсон и Саймон Джонсон
RUS Delfi
НАТО начинает учения по отработке применения ядерного оружия
RUS Delfi
"Хезболла" атаковала дронами израильскую базу, погибли четыре солдата
RUS Delfi
Китай начал новые военные учения вблизи Тайваня
RUS Delfi
Мужчина с оружием арестован вблизи с местом митинга Трампа
RUS Delfi
Глава Дагестана ответил на угрозы Кадырова в адрес Керимова
RUS Delfi
Польша намерена приостановить действие права на политубежище
RUS Delfi
Bild: Германия перестала передавать Украине тяжелую технику
RUS Delfi
СМИ: Байден приедет в Берлин 18 октября
RUS Delfi
Новая база ПРО США в Польше сможет сбивать российские ракеты
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Delfi
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Детектор лжи