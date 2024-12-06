Институт цвета Pantone объявил главный цвет 2025 года

„Теплый богатый коричневый оттенок напоминает о восхитительном качестве какао, шоколада и кофе, вызывая у нас чувство комфорта, — говорится в описании. — Изысканный и сочный, но в то же время неприхотливый классический Mocha Mousse расширяет наши представления о коричневом цвете, превращая его из скромного и приземленного в вызывающий и роскошный“.