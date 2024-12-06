2024.12.06 10:02

Институт цвета Pantone объявил главный цвет 2025 года

 
Медуза
Mocha Mousse (PANTONE 17-1230)
Mocha Mousse (PANTONE 17-1230)
ФОТО: PANTONE

Исследовательский институт Pantone выбрал главный цвет 2025 года. Им стал Mocha Mousse (Мокко мусс) — „запоминающийся нежно-коричневый цвет, который переносит наши чувства в мир удовольствия и изысканности“.

Mocha Mousse (PANTONE 17-1230)

„Теплый богатый коричневый оттенок напоминает о восхитительном качестве какао, шоколада и кофе, вызывая у нас чувство комфорта, — говорится в описании. — Изысканный и сочный, но в то же время неприхотливый классический Mocha Mousse расширяет наши представления о коричневом цвете, превращая его из скромного и приземленного в вызывающий и роскошный“.

В 2024-м цветом года по версии Pantone был нежный бархатистый персиковый оттенок, получивший название Peach Fuzz (Персиковый пух).

Peach Fuzz

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