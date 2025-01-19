17 лайфхаков для одежды, которые сэкономят место в шкафу и помогут всегда быть стильными

Секреты хранения одежды

Когда одежды много, особенно верхней, вешалок может не хватать, а вещи при этом висят впритык друг к другу. Чтобы устранить проблему, нам пригодятся пластмассовые или металлические цепочки с крупными звеньями. Цепляем их на каждый крючок, а ниже на кольца вешаем еще по несколько вешалок. Таким образом вы сможете размещать вещи по нескольким ярусам. На самом высоком будет длинные пальто и платья, а на нижних — короткие элементы гардероба.