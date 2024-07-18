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Мода и стиль
RUS Delfi
Стиль отдыхающих в Клайпеде: расслабленно и с улыбкой
RUS Delfi
Фото: в чем знаменитости пришли на самый важный модный бал года Met Gala
RUS Delfi
Микроскопическая сумка Louis Vuitton пролезет в игольное ушко
RUS Delfi
Умер модельер Вячеслав Зайцев. Он первым из советских модельеров стал знаменитым
385
RUS Delfi
Во Франции в возрасте 88 лет умер дизайнер Пако Рабан
RUS Delfi
Время худых и высоких уходит: ученые описали женщину будущего
(14)
RUS Delfi
Бренд Zara "зеленеет". Компания готова отказаться от быстрой моды ради природы
RUS Delfi
Не умереть от холода: как ходят на Неделю моды
(2)
RUS Delfi
ФОТО: "Голая" женщина смутила покупателей в супермаркете
(8)
RUS Delfi
ВИДЕО: Модель покормила младенца грудью прямо на подиуме
(23)
RUS Delfi
Татуировщик из Москвы рассказал о своем опыте в Литве: в нашей работе клиент всегда не прав
(14)
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RUS Delfi
Состоялся показ дизайнерской коллекции ERDEM x H&M
RUS Delfi
Уличный стиль жителей Вильнюса: осенние краски
(4)
RUS Delfi
ФОТО, ВИДЕО: Легенды подиума 90-х произвели фурор на показе Versace
RUS Delfi
ФОТО: Кастинг моделей нижнего белья для Рижской недели моды
(8)
RUS Delfi
Самые нелепые наряды звезд 2017 года
(310)
RUS Delfi
Как поменялось женское тело с 1957 года - выше и больше
(7)
RUS Delfi
В Вильнюсе пройдет фестиваль "Инфекция моды"
(4)
RUS Delfi
ФОТО: Роскошные платья, декольте и модные провалы на церемонии Grammy
RUS Delfi
Титул "Мисс мира" получила пуэрториканка Стефани дель Валле
RUS Delfi
Александр Васильев в Риге открыл выставку "Элегантность 30-х годов"
(2)
RUS Delfi
Кейт Миддлтон назвали самой стильной британкой
(2)
RUS Delfi
Умерла модельер Соня Рикель
(1)
RUS Delfi
Брюки Гитлера с кожаными карманами проданы за 62 тысячи евро
(9)
RUS Delfi
Эволюция моды на маникюр - в двухминутном ролике
(1)
RUS Delfi
Дизайнер шляп Елизаветы II погибла в возрасте 96 лет
(2)
RUS Delfi
Наоми Кэмпбел вышла в свет в совершенно прозрачном платье
(4)
RUS Delfi
Модный дом Armani полностью отказался от использования натурального меха
RUS Delfi
Американская модель удивила прозрачным платьем
(8)
RUS Delfi
Рианна вышла на сцену в пикантном наряде
(2)
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