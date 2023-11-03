Литовская комиссия по десоветизации: пять улиц подлежат переименованию

"По поводу колхоза "Галюнас" в Алитусе возникла очень горячая дискуссия, поскольку, как бы там ни было, колхоз – это символ советизма и печального опыта. (...) С другой стороны, этот памятник был установлен уже после восстановления Независимости Литвы, поэтому он может стать и отличным средством обучения. Поэтому мы приняли решение, что несмотря на то, что он подпадает под требование закона, тем не менее мы рекомендуем его не демонтировать, а установить рядом стенд с пояснениями, что из себя представляли колхозы", – сказал председатель комиссии после встречи.