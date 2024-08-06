Зуокас предлагает запретить ночные авиарейсы в столице, аэропорт говорит о повышении цен на билеты

В петиции предлагают в 2025 г. сократить число ночных авиарейсов, а до 2028 г. – полностью отказаться от них. Зуокас утверждает, что этот шаг необходим для сохранения здоровья и благосостояния жителей, а также борьбы с загрязнением воздуха и глобальным потеплением.
По его словам, научные исследования показали, что шум по ночам отрицательно сказывается на здоровье людей, а ночные полеты загрязняют атмосферу, способствуют глобальному потеплению.
Зуокас отметил, что во многих городах действуют ограничения на ночные полеты. Он заметил, что от ночного шума страдает примерно 150 000 жителей столичных микрорайонов Антакальнис, Жирмунай, Ужупис, Маркучай, Науининкай и Салининкай.
Литовские аэропорты эту идею критикуют и отмечают, что такое решение сделает страну малодоступной. Компания отмечает, что принимает решения, необходимые для снижения уровня шума, жителям компенсирует использование средств защиты от шума.
„Пострадают как пассажиры, так и туристический сектор страны, а также привлекательность бизнеса, экономика в целом“, – утверждают представители аэропорта, которые отмечают, что полный запрет на ночные полеты в Европе - это, скорее, исключение, чем правило.
Литовские аэропорты напоминают, что ночные полеты не ограничены ни в Риге, ни в Таллине. Кроме того, запрет на ночные полеты может сказаться на некоторых рейсах или их частоте. Представители аэропортов напоминают, что время рейсов согласовывают с крупными авиационными центрами в Азии, Северной и Южной Америке.
„Если не будет утренних рейсов из Вильнюса, литовские пассажиры не успеют на многие соединительные рейсы“, – отмечают представители компании.
„Если будет ограничено время работы аэропорта, вырастут цены“, – сказано в комментарии.
Пресс-секретарь Вильнюсского муниципалитета Габриэлюс Грубинскас подтвердил, что горсовет обсудит этот вопрос на заседании в конце августа. Зуокас предлагает включить свое предложение в пакет действий по превенции шума на ближайшие 4 года.
В Вильнюсском аэропорту в период с 24 до 6 ч. в среднем бывает около 20 рейсов, половина из них - заказные – туристические рейсы.