Жительница небольшого городка пришла в ужас от счета за отопление: таких цен нет даже в крупных городах

„Я звонила в теплосети, мне сказали, что высокие цены из-за небольшого числа жителей в городе. Когда я попросила не топить так сильно, мне сказали, что сначала я должна обратиться к соседям, кроме того, консультант сказал, что до сих пор их просили только поднять температуру, что они и делали, только у меня никто не спрашивал, нужно ли это делать“, – поделилась Йоланта.