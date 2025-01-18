Жительница небольшого городка пришла в ужас от счета за отопление: таких цен нет даже в крупных городах

В октябре женщина заплатила за отопление 90 евро, в ноябре 156 евро, а в декабре 220 евро.
„Большая часть жильцов нашего дома - пенсионеры, они получают компенсацию за отопление, неужели оставшиеся семьи, не получающие компенсацию, должны платить такие деньги?“ – вопрошала Йоланта.
Сама она сейчас живет за границей и оплачивает счета оттуда, в Салантай живет ее дочь.
„Я так понимаю, что мы должны платить такие деньги теплосетям за то, что живем в небольших городах? Откуда нам брать такие суммы, если минимум у нас меньше 1000 евро? Таких цен нет даже в крупных городах Литвы“, – удивлялась Йоланта.
А что будет, если начнутся морозы? Она понимает, когда в морозы в прошлом году приходили такие счета, но в этом году в Кретингском районе морозов не было.
„Думаю, это связано с городской котельной, которую реновировали летом“, – сказала она.
„Я интересовалась, в Клайпеде таких цен нет“, – продолжила женщина, заметив, что топят очень сильно, в квартире жарко.
„Я звонила в теплосети, мне сказали, что высокие цены из-за небольшого числа жителей в городе. Когда я попросила не топить так сильно, мне сказали, что сначала я должна обратиться к соседям, кроме того, консультант сказал, что до сих пор их просили только поднять температуру, что они и делали, только у меня никто не спрашивал, нужно ли это делать“, – поделилась Йоланта.
По словам эксперта в сфере энергетики Видмантаса Янкаускаса, проблемы с температурой в этом доме существуют давно. Если с системой все в порядке, во всех квартирах температура бывает примерно одинаковая, но если система не в порядке, то температура может быть от 24 до 16 градусов.
Жители обращались и в ЗАО Kretingos šilumos tinklаi, где им объяснили, что такая цена - последствие того, что отопление подают в город, где мало потребителей.
ЗАО Kretingos šilumos tinklai указали, что цена на отопление одинаковая и в Кретинге и в Салантай. Кроме того, они напомнили, что с 1 января 2025 года вернули 9% НДС на отопление.
„Обращаем внимание на то, что в счете указана не только стоимость отопления, но и стоимость проведенного ремонта (заменили насос)“, – пояснили представители компании.
„Квартира клиента находится в старом многоквартирном доме, он не реновирован, в квартирах нет автоматического управления, нет его и в доме, поэтому теплоэнергия используется неэффективно.
После реновации системы отопления удается сэкономить 15–30% теплоэнергии, а утепления здания - еще 30–50%. Кроме того, у клиента появится возможность устанавливать температуру по своему желанию“, – сказано в ответе компании.
Представители компании сказали Delfi, что в ближайшее время отправятся в дом Йоланты и оценят ситуацию, будут искать решение проблемы.