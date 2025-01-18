2025.01.18 07:07

Жительница небольшого городка пришла в ужас от счета за отопление: таких цен нет даже в крупных городах

 
Лукреция Гедрайтите
ru.DELFI.lt
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ФОТО: Žygimantas Gedvila | Elta

„Я живу в Салантай (Кретингский район). Счет за отопление за декабрь лишил меня дара речи. У меня квартира 70 кв. м, а платить за отопление пришлось 220 евро“, – рассказала Delfi читатель портала Йоланта. Она задалась вопросом, какой будет цена, если придут морозы, к примеру -15 градусов? Поставщик отопления объяснил, откуда такой счет.

В октябре женщина заплатила за отопление 90 евро, в ноябре 156 евро, а в декабре 220 евро.

„Большая часть жильцов нашего дома - пенсионеры, они получают компенсацию за отопление, неужели оставшиеся семьи, не получающие компенсацию, должны платить такие деньги?“ – вопрошала Йоланта.

Сама она сейчас живет за границей и оплачивает счета оттуда, в Салантай живет ее дочь.

„Я так понимаю, что мы должны платить такие деньги теплосетям за то, что живем в небольших городах? Откуда нам брать такие суммы, если минимум у нас меньше 1000 евро? Таких цен нет даже в крупных городах Литвы“, – удивлялась Йоланта.

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А что будет, если начнутся морозы? Она понимает, когда в морозы в прошлом году приходили такие счета, но в этом году в Кретингском районе морозов не было.

„Думаю, это связано с городской котельной, которую реновировали летом“, – сказала она.

„Я интересовалась, в Клайпеде таких цен нет“, – продолжила женщина, заметив, что топят очень сильно, в квартире жарко.

„Я звонила в теплосети, мне сказали, что высокие цены из-за небольшого числа жителей в городе. Когда я попросила не топить так сильно, мне сказали, что сначала я должна обратиться к соседям, кроме того, консультант сказал, что до сих пор их просили только поднять температуру, что они и делали, только у меня никто не спрашивал, нужно ли это делать“, – поделилась Йоланта.

По словам эксперта в сфере энергетики Видмантаса Янкаускаса, проблемы с температурой в этом доме существуют давно. Если с системой все в порядке, во всех квартирах температура бывает примерно одинаковая, но если система не в порядке, то температура может быть от 24 до 16 градусов.

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Жители обращались и в ЗАО Kretingos šilumos tinklаi, где им объяснили, что такая цена - последствие того, что отопление подают в город, где мало потребителей.

ЗАО Kretingos šilumos tinklai указали, что цена на отопление одинаковая и в Кретинге и в Салантай. Кроме того, они напомнили, что с 1 января 2025 года вернули 9% НДС на отопление.

„Обращаем внимание на то, что в счете указана не только стоимость отопления, но и стоимость проведенного ремонта (заменили насос)“, – пояснили представители компании.

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„Квартира клиента находится в старом многоквартирном доме, он не реновирован, в квартирах нет автоматического управления, нет его и в доме, поэтому теплоэнергия используется неэффективно.

После реновации системы отопления удается сэкономить 15–30% теплоэнергии, а утепления здания - еще 30–50%. Кроме того, у клиента появится возможность устанавливать температуру по своему желанию“, – сказано в ответе компании.

Представители компании сказали Delfi, что в ближайшее время отправятся в дом Йоланты и оценят ситуацию, будут искать решение проблемы.

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