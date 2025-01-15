Жители возмущены: часть клиентов Lidl до сих пор не может пользоваться скидками

По подсчетам Государственного агентства данных, примерно половина жителей Литвы в группе от 65 до 74 лет не пользуется смартфонами. Однако это учитывают не все.
В редакцию tv3.lt обратилась Ирена из Вильнюса, которая сказала, что ее почтенного возраста мама неплохо может о себе позаботиться, но не может пользоваться скидками сети Lidl, несмотря на то, что покупает все продукты в этом магазине (женщина живет рядом с магазином этой сети).
„У мамы нет смартфона. У нее есть телевизор. Интернет и приложения ей не нужны, ей и без них хорошо. Но справедливо ли, что лояльная клиентка Lidl не может пользоваться никакими скидками?
В магазинах этой сети нет физических дисконтных карт – только приложение для смартфонов. Меня это возмущает – неужели сложно предоставить всем равные возможности, как в других магазинах?“ – интересовалась Ирена.
Пресс-секретарь Lidl Lietuva Лина Скерсите признала, что у сети нет физических дисконтных карт. Одна из причин такого решения – устойчивость, желание снизить уменьшить пластика.
„Мы заметили, что приложением Lidl Plus активно пользуются клиенты всех возрастных групп, включая пенсионеров.
Государственное агентство данных сообщает. что количество пожилых людей, пользующихся смартфонами, удвоилось“, – заметила Скерсите.
Она заверила, что этот показатель растет, а наши пенсионеры все чаще пользуются технологиями.
Скерсите так прямо и не ответила на вопрос, почему сеть игнорирует и дискриминирует немалую часть жителе Литвы, но подчеркнула, что их работники всегда помогают покупателям разобраться в приложении, помогают его инсталлировать.
Представитель Lidl напомнила, что приложение делает каждому клиенту индивидуальные предложения, сохраняет все счета, информирует о скидках.
Недавно Служба контролера равных возможностей отметила, что в Литве у 4 из 10 людей старшего возраста есть серьезные проблемы с возможностью воспользоваться скидками, которые предоставляют по приложениям или другим цифровым решениям.
1/5 участников опроса вообще не пользуется такими приложениями. Еще 1/3 пожилых людей сталкивается с проблемами при их использовании.
Представители службы сказали, что такая ситуация, когда часть скидок доступна только цифровым способом, является дискриминирующей, однако для этого необходима индивидуальная юридическая оценка.
Служба рассмотрела жалобу одного покупателя и констатировала, что решение Lidl - это косвенная дискриминация людей по возрастному признаку.
Руководству Lidl Служба рекомендовала обсудить этот вопрос и расширить возможности получения скидок всеми клиентами, не взирая на их возраст.