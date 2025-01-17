2025.01.17 16:12

Жители удивлены – их включили в дополнительное накопление, несмотря на то, что им уже больше 40 лет

 
Раминта Ракауске
ru.DELFI.lt
Pinigai
Pinigai
ФОТО: Shutterstock

В редакцию Delfi пришло несколько писем жителей, которые сообщили, что их включили в дополнительное пенсионное накопление, несмотря на то, что им уже больше 40 лет. Представитель Фонда социального страхования („Содра“) заметила, что в систему накопления включают не только новых участников.

Читатель сказала, что на сайте „Содры“ сказано, что в пенсионное накопление включают жителей до 40 лет.

„Мне 43 года и моему мужу 43 года, но нас обоих включили в дополнительное накопление.

Мы на все время остановили участие в пенсионном накоплении и уже один раз 3 года назад отказались от участия, когда нас автоматически включили в систему. Мы получили информацию „Содры“ и были спокойны, что нам не придется отказываться от накопления снова, но случайно, я узнала, что нас снова вернули в систему“, – сказала она.

О том же информировал и читатель Юозас. Он сказал, что сам узнал об этом.

„Мне 50 лет, где-то упоминали, что в таком возрасте возвращать не будут“, – удивлялся он.

Представитель „Содры“ Малгожата Кожич объяснила Delfi эту ситуацию.

„В этом году сообщения „Содры“ о пенсионном накоплении получили не только те, кого включили в первый раз, но и люди, которые не неограниченное время остановили свое участие в пенсионном накоплении.

Ранее они участвовали в пенсионном накоплении, их деньги остались в фондах, их дальше инвестируют, однако во время реформ 2013 или 2019 года, эти люди отказались от накопления, перестали переводить деньги в фонды. Таких в этом году 135 351.

По закону, их переводы в фонд обновляют автоматически, однако у людей есть возможность отказаться от этого. Людей, которые остановили накопления, три раза каждых три года, независимо от возраста“, – заверила она.

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Если человек в 2022 г. отказался возобновить перевод платежей, ему в 2025 году снова предложат вернуться в систему.

„Если в этом году человек откажется от возобновления платежей, то он еще раз получит такое предложение в 2028 году. Этот порядок не зависит от возраста работника. После 2028 года его не будут возвращать в систему“, – сказала Кожич.

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