Жители удивлены – их включили в дополнительное накопление, несмотря на то, что им уже больше 40 лет

Мы на все время остановили участие в пенсионном накоплении и уже один раз 3 года назад отказались от участия, когда нас автоматически включили в систему. Мы получили информацию „Содры“ и были спокойны, что нам не придется отказываться от накопления снова, но случайно, я узнала, что нас снова вернули в систему“, – сказала она.