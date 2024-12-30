Жители сообщают о сбоях в работе э-банка SEB: не удается перевести деньги

Пресс-секретарь банка Ева Даугуветите-Даскявичене сказала Delfi, что причина - большая активность клиентов.
„Э-банкинг работает, однако из-за высокой и необычной активности клиентов может работать медленнее. Причина – большая нагрузка, связанная с концом года“, – заметила она.
Пресс-секретарь отметила, что мобильное приложение работает без сбоев.
„Проблему решают, она временная, поэтому система работает то медленнее, то в обычном режиме“, – прибавила Даугуветите-Даскявичене.
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