2024.12.30 15:27

Жители сообщают о сбоях в работе э-банка SEB: не удается перевести деньги

 
Раминта Ракауске
ru.DELFI.lt
SEB
SEB
ФОТО: Žygimantas Gedvila | Elta

В понедельник после обеда жители стали сообщать, что не работает э-банкинг SEB. Жители Литвы жаловались, что не могут оплатить товары и услуги, посмотреть свой счет.

Пресс-секретарь банка Ева Даугуветите-Даскявичене сказала Delfi, что причина - большая активность клиентов.

„Э-банкинг работает, однако из-за высокой и необычной активности клиентов может работать медленнее. Причина – большая нагрузка, связанная с концом года“, – заметила она.

Пресс-секретарь отметила, что мобильное приложение работает без сбоев.

„Проблему решают, она временная, поэтому система работает то медленнее, то в обычном режиме“, – прибавила Даугуветите-Даскявичене.

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