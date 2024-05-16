Жители собрались к новому магазину Pepco, но он так и не открылся

Жители Пагегяй 3 мая собрались к магазину Pepco. Однако магазин не открылся. "Такое возможно только в Пагегяй", – возмущалась Ирена.

"А когда откроется? Хорошо, что я не поехала", – вопрошала Янина.

Дайва писала, что персонал магазина - шутники, обманувшие людей.

Многие читатели рассказали журналистам издания Šilokarčema, что люди ехали в Пагегяй из деревень и остались ни с чем.

Сама сеть сообщала, что открытие магазина в Пагегяй, на ул. Вильняус, 28А состоится в 9 ч. 2 мая. Однако открытие не состоялось.