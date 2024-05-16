2024.05.16 15:08

Жители собрались к новому магазину Pepco, но он так и не открылся

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Kiril Čachovskij

3 мая жители Пагегяй в социальной сети Facebook делились информацией о том, что сеть Pepco их обманула.

Жители Пагегяй 3 мая собрались к магазину Pepco. Однако магазин не открылся. "Такое возможно только в Пагегяй", – возмущалась Ирена.

"А когда откроется? Хорошо, что я не поехала", – вопрошала Янина.

Дайва писала, что персонал магазина - шутники, обманувшие людей.

Многие читатели рассказали журналистам издания Šilokarčema, что люди ехали в Пагегяй из деревень и остались ни с чем.

Сама сеть сообщала, что открытие магазина в Пагегяй, на ул. Вильняус, 28А состоится в 9 ч. 2 мая. Однако открытие не состоялось.

Причину компания не указала. Жителям Пагегяй сказали, что магазин не открылся по техническим причинам - не открылись двери. Самое странно, что они не открылись и 6 мая, а о времени открытия магазина по-прежнему не сообщают.

Ходят слухи, что магазин не открылся потому что задержанный за аферы псевдомиллионер Игнас Йомантас продал магазин за три дня до задержания и сейчас разные службы проверяют договоры о продаже.

Журналистам Šilokarčema не удалось связаться с пресс-секретарем Pepco.

По данным портала 15min, Pepco сообщает, что по техническим причинам открытие магазина перенесено в 17 мая. Сеть сообщает, что если будут измнения, то покупателей информируют о них.

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