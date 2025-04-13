Жители регионов возмущены ситуацией с банкоматами: люди теряют время и деньги, чтобы забрать свои средства

„Улучшен доступ к услуге доя четверти миллиона жителей Литвы в 40 муниципалитетах“, – утверждают представители Центробанка.
„Покупаешь билет, едешь, обналичиваешь, возвращаешься домой – это уже не только банковские налоги“, – сказал мэр Шакяйского района Раймондас Янушявичюс о проблемах, с которыми сталкиваются жители.
Литовская ассоциация муниципалитетов месяц назад обратилась в ЦБ, Минфин и правительство с просьбой улучшить доступ жителей к услугам.
„Мы одобряем это решение ассоциации, сегодня в нашем муниципалитете, кажется, три банкомата. Некоторым людям приходится ехать по 20 км“, – сказал Delfi мэр Калварии Нериюс Шидлаускас.
По его словам, пока еще не было проблем с наличными в банкоматах, но он опасается, если люди поедут за пенсиями, это произойдет.
„Когда наступает „десятый день“, нагрузка на банкоматы самая большая. К банкомату стоят очереди. (…).
Услуги - это не только обналичивание денег – чтобы решить финансовые вопросы приходится ездить в Мариямполе. Транспорт, другие расходы – это сложно. Мы за то, чтобы такие люди были ближе к человеку“, – сказал мэр, который считает, что нужна еще как минимум пара банкоматов.
Литовская ассоциация банков утверждает, что в Литве число банкоматов выросло: действует 1141 банкомат в 192 местностях, три года назад банкоматы были в 91 месте.
„Деньги можно обналичить также в более чем 2500 терминалах Perlas, в кассах торговых центров и в киосках печати, всего – около 4000 точек. Для улучшения ситуации основные кредитные ведомства страны в 2021 году подписали меморандум и оборудовали 100 универсальных банкоматов Bankomatas.lt в городках, где их до тех пор не было“, – сказала пресс-секретарь ассоциации валерия Кигуолене.
Их установка была связана не с коммерческими критериями, а с официальной статистике о плотности населения и географической информацией.
ЦБ указал Delfi, что осенью 2022 года были оборудованы 100 новых банкоматов в регионах, поэтому у четверти миллиона жителей появился доступ к обналичиванию средств.
После расширения сети на расстоянии 10 км банкоматы находятся от 91%, а 20 км – 99% жителей. Раньше эти показатели составляли 82% и 95%.
„Главный вопрос – доступность, она в нашем районе ограничена, и эти 100 банкоматов, о которых говорит ЦБ, не покрывают все потребности в районах и удаленных местностях. И даже в городках. Я уже не говорю о небольших деревнях“, – сказал Янушявичюс.
Он сказал, что потребность в наличных все еще сохраняется, особенно у пожилых людей.
„Должны гарантировать сем одинаковые условия и возможности распоряжаться своими средствами. А сейчас человек тратит целый день. Как взять деньги: покупаешь билет, едешь, возвращаешься, – это уже не только банковские налоги (…). То же самое и с услугами пакоматов“, – сказал собеседник.
По его словам, это коммерческие вопросы, но их надо обсуждать на национальном уровне.
„(...) чтобы все жители, неважно, где они живут – в центре города, в Каунасе, в Вильнюсе, в Клайпеде или на окраине, – могли пользоваться своими средствами, получать посылки, отсылать их и т.д.“, – заметил Янушявичюс.
Инициатор обращения мэр Казлу Руды Мантас Варашка дал понять, что 100 банкоматов, о которых говорят, на него впечатления не производят.
„Для улучшения доступности финансовых услуг после отмены выплаты зарплат и выплат наличными ЦБ с другими банками установили целых 100 банкоматов. Это насмешка. Как и расстояние, которое ЦБ считает до людей - в одну сторону. Они, наверное, думают, что назад домой люди телепортируются и никаких временных или финансовых затрат не испытывают“, – писал Варашка в социальной сети.
В резолюции призывают установить банкоматы во всех староствах. А в центре каждого староства, где живет не менее 5000 жителей должен быть не только выдающий, но и принимающий деньги банкомат.
Кроме того, в центре муниципалитета должно быть и банковское отделение, которое работает хотя бы два дня в неделю.
„Не забывайте, что у многих людей нет прямого сообщения с центрами, особенно в выходные дни. Сотни тысяч людей в Литве не получают важнейшие финансовые услуги, такие как обналичивание денег и их перевод на счет“, – сказал Варашка.