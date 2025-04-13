Жители регионов возмущены ситуацией с банкоматами: люди теряют время и деньги, чтобы забрать свои средства

По его словам, пока еще не было проблем с наличными в банкоматах, но он опасается, если люди поедут за пенсиями, это произойдет.

„Мы одобряем это решение ассоциации, сегодня в нашем муниципалитете, кажется, три банкомата. Некоторым людям приходится ехать по 20 км“, – сказал Delfi мэр Калварии Нериюс Шидлаускас.

„Покупаешь билет, едешь, обналичиваешь, возвращаешься домой – это уже не только банковские налоги“, – сказал мэр Шакяйского района Раймондас Янушявичюс о проблемах, с которыми сталкиваются жители.

„Когда наступает „десятый день“, нагрузка на банкоматы самая большая. К банкомату стоят очереди. (…).

Услуги - это не только обналичивание денег – чтобы решить финансовые вопросы приходится ездить в Мариямполе. Транспорт, другие расходы – это сложно. Мы за то, чтобы такие люди были ближе к человеку“, – сказал мэр, который считает, что нужна еще как минимум пара банкоматов.

Литовская ассоциация банков утверждает, что в Литве число банкоматов выросло: действует 1141 банкомат в 192 местностях, три года назад банкоматы были в 91 месте.