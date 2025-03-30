Жители не могли поверить: в усадьбе не живут, а новый счетчик „накрутил“ значительную сумму

„Оказывается они (ESO) меня не информировали, что поменяли. Ворота там закрыты, они как-то попали на территорию, поменяли счетчик и прислали мне счет в январе. <...>

За январь женщина получила счет в размере 50 евро (использовано 80 кВт/ч). Только тогда стало известно, что в усадьбе был установлен „умный“ счетчик.

По словам Дайвы, она всегда отключает электричество на зиму и своевременно декларирует показания счетчика .

„Я не помню, чтобы я кому-то разрешала устанавливать „умный“ счетчик, я была против, поскольку мы туда ездим редко“, – рассказала она Delfi.

Женщина сказала, что ей звонили осенью и информировали о замене счетчика на „умный“. Имущество Дайвы находится в Молетском районе. В холодное время года туда не ездит ни она, ни ее близкие.

Я знаю, кто там бывает – дочь или сын, но никто из них зимой не ездил, и поздней осенью там никого не было. Откуда расход? Не понимаю“, – сказала Дайва.

Она звонила консультантам, у нее спросили, не могла ли она оставить включенными какие-то приборы.

„Я заплатила 10 евро, это абонемент, за что еще я должна платить? Я итак живу на пенсию“, – сказала женщина.

Пресс-секретарь ESO Лилия Эйзинтене сказала, что беседовали с этой клиенткой.

„Она сказала, что не согласна с заменой счетчика, поскольку в усадьбе никто не живет. Однако во время беседы с инженером женщина передумала и согласилась на замену. 11 декабря 2024 года счетчик установили“, – сказано в комментарии.