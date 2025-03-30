Жители не могли поверить: в усадьбе не живут, а новый счетчик „накрутил“ значительную сумму

Женщина сказала, что ей звонили осенью и информировали о замене счетчика на „умный“. Имущество Дайвы находится в Молетском районе. В холодное время года туда не ездит ни она, ни ее близкие.
„Я не помню, чтобы я кому-то разрешала устанавливать „умный“ счетчик, я была против, поскольку мы туда ездим редко“, – рассказала она Delfi.
По словам Дайвы, она всегда отключает электричество на зиму и своевременно декларирует показания счетчика .
За январь женщина получила счет в размере 50 евро (использовано 80 кВт/ч). Только тогда стало известно, что в усадьбе был установлен „умный“ счетчик.
„Оказывается они (ESO) меня не информировали, что поменяли. Ворота там закрыты, они как-то попали на территорию, поменяли счетчик и прислали мне счет в январе. <...>
Я знаю, кто там бывает – дочь или сын, но никто из них зимой не ездил, и поздней осенью там никого не было. Откуда расход? Не понимаю“, – сказала Дайва.
Она звонила консультантам, у нее спросили, не могла ли она оставить включенными какие-то приборы.
„Я заплатила 10 евро, это абонемент, за что еще я должна платить? Я итак живу на пенсию“, – сказала женщина.
Пресс-секретарь ESO Лилия Эйзинтене сказала, что беседовали с этой клиенткой.
„Она сказала, что не согласна с заменой счетчика, поскольку в усадьбе никто не живет. Однако во время беседы с инженером женщина передумала и согласилась на замену. 11 декабря 2024 года счетчик установили“, – сказано в комментарии.
Кроме того, компания ESO с середины 2022 г. устанавливает „умные“ счетчики по всей Литве, выбора нет.
О замене клиентов информируют заранее по эл. почте, смс-сообщением или же звонком на указанный номер.
„Клиентов информируют за 5 календарных дней, поэтому можно согласовать удобное для клиента время. Замена счетчика длится недолго, поэтому электричество отключают максимум на 15 минут.
Кроме того, клиент может участвовать в процедуре, но это необязательно. После замены на эл. почту приходит информация о выполнении работ. Если нет эл. почты, оставляем бумажное уведомление“, – пояснила Эйзинтене.
Она сказала, что полученный Дайвой счет - человеческий фактор, ошибка.
„Эту ошибку допустил инженер, который должен был отключить счетчик, поскольку счетчик клиентки был выключен. Однако он его включил. Это его ошибкa.
Мы приносим извинения за неудобства и компенсируем клиентке разницу, которая появилась с 11 декабря 2024 г. до 11 января 2025 г.
Инженеры ESO лично свяжутся с клиенткой и информируют о компенсации“, – сообщила представитель ESO.
Delfi напоминает, что „умные“ счетчики ESO внедряет в два этапа - до 2026 г. тем, кто использует больше 1000 кВт/ч в год, а после 2026 г. - кто использует меньше.
С 2022 г. Компания установила чуть больше 1,1 млн. новых счетчиков. В 2025 г. планируется установить еще 270 000.