2025.03.30 13:10

Жители не могли поверить: в усадьбе не живут, а новый счетчик „накрутил“ значительную сумму

 
Лукреция Гедрайтите
ru.DELFI.lt
Elektros skaitiklių pristatymas
Elektros skaitiklių pristatymas
ФОТО: DELFI / Domantas Pipas

С редакцией портала Delfi связалась Дайва, которая рассказала, что в усадьбе, где они бывают только в теплое время года, им без их ведома установили новый счетчик, который „накрутил“ большое количество электричества. Представители Energijos skirstymo operatorius (ESO) утверждают, что об установке счетчика владельца они информировали. Что касается счета, то, по словам представителей компании, виной тому человеческий фактор.

Женщина сказала, что ей звонили осенью и информировали о замене счетчика на „умный“. Имущество Дайвы находится в Молетском районе. В холодное время года туда не ездит ни она, ни ее близкие.

„Я не помню, чтобы я кому-то разрешала устанавливать „умный“ счетчик, я была против, поскольку мы туда ездим редко“, – рассказала она Delfi.

По словам Дайвы, она всегда отключает электричество на зиму и своевременно декларирует показания счетчика .

За январь женщина получила счет в размере 50 евро (использовано 80 кВт/ч). Только тогда стало известно, что в усадьбе был установлен „умный“ счетчик.

„Оказывается они (ESO) меня не информировали, что поменяли. Ворота там закрыты, они как-то попали на территорию, поменяли счетчик и прислали мне счет в январе. <...>

Я знаю, кто там бывает – дочь или сын, но никто из них зимой не ездил, и поздней осенью там никого не было. Откуда расход? Не понимаю“, – сказала Дайва.

Она звонила консультантам, у нее спросили, не могла ли она оставить включенными какие-то приборы.

„Я заплатила 10 евро, это абонемент, за что еще я должна платить? Я итак живу на пенсию“, – сказала женщина.

Energijos skirstymo operatorius, ESO

Пресс-секретарь ESO Лилия Эйзинтене сказала, что беседовали с этой клиенткой.

„Она сказала, что не согласна с заменой счетчика, поскольку в усадьбе никто не живет. Однако во время беседы с инженером женщина передумала и согласилась на замену. 11 декабря 2024 года счетчик установили“, – сказано в комментарии.

Кроме того, компания ESO с середины 2022 г. устанавливает „умные“ счетчики по всей Литве, выбора нет.

О замене клиентов информируют заранее по эл. почте, смс-сообщением или же звонком на указанный номер.

„Клиентов информируют за 5 календарных дней, поэтому можно согласовать удобное для клиента время. Замена счетчика длится недолго, поэтому электричество отключают максимум на 15 минут.

Кроме того, клиент может участвовать в процедуре, но это необязательно. После замены на эл. почту приходит информация о выполнении работ. Если нет эл. почты, оставляем бумажное уведомление“, – пояснила Эйзинтене.

Она сказала, что полученный Дайвой счет - человеческий фактор, ошибка.

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„Эту ошибку допустил инженер, который должен был отключить счетчик, поскольку счетчик клиентки был выключен. Однако он его включил. Это его ошибкa.

Мы приносим извинения за неудобства и компенсируем клиентке разницу, которая появилась с 11 декабря 2024 г. до 11 января 2025 г.

Инженеры ESO лично свяжутся с клиенткой и информируют о компенсации“, – сообщила представитель ESO.

Delfi напоминает, что „умные“ счетчики ESO внедряет в два этапа - до 2026 г. тем, кто использует больше 1000 кВт/ч в год, а после 2026 г. - кто использует меньше.

С 2022 г. Компания установила чуть больше 1,1 млн. новых счетчиков. В 2025 г. планируется установить еще 270 000.

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