Жители Литвы все еще ходят в банк обменивать литы: принимают и поврежденные купюры

Правда, она подчеркнула, что такие места для хранения денег точно не самые безопасные. "Люди выбирают разные места для хранения. Евро даже хранят в банках, закопанными в земле", - рассказала Е. Ванскявиче.

По данным Центробанка Литвы, необменных литов в евро в обращении еще осталось на сумму около 120 млн евро. "Предполагаем, что какой-то обмен все равно еще будет, но иногда люди хранят литы для нумизматических целей, а затем продают нумизматам. Другие просто сохраняют на память. Конечно, иногда они теряются. Если литы где-то спрятаны, то, скорее всего, со временем они придут в негодность и их уже нельзя будет восстановить", — сказал Е. Ванскявиче.