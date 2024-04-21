Жители Литвы все еще ходят в банк обменивать литы: принимают и поврежденные купюры

Жители находят спрятанные литы в неожиданных местах
Об этом заявил старший специалист Департамента наличных денежных средств Центробанка Литвы Ева Ванскявиче, хотя в Литве евро уже давно введено, жители до сих пор несут свои литы в банк.
"В кассу ежедневно приносят для обмена, особенно монеты. Горстями, а также банкноты. Конечно, значительно испорченные деньги на экспертизу мы получаем реже - раз в месяц, раз в два месяца, но там уже более сложные случаи", - сказала она.
Литы, поступающие в банки, имеют свою историю. По словам Е. Ванскявиче, эти истории иногда бывают очень интересными. "Литы находят оставленные в старых книгах — это одна из самых распространенных ситуаций. Также бывает наследуют недвижимость от бабушек и дедушек или родителей, затевают ремонт и находят ее в дверных косяках, старой мебели, карнизах. И еще, в старых печах обгоревшими", - рассказала собеседник.
Правда, она подчеркнула, что такие места для хранения денег точно не самые безопасные. "Люди выбирают разные места для хранения. Евро даже хранят в банках, закопанными в земле", - рассказала Е. Ванскявиче.
Литы будут обмениваться на евро неограниченное время
По данным Центробанка Литвы, необменных литов в евро в обращении еще осталось на сумму около 120 млн евро. "Предполагаем, что какой-то обмен все равно еще будет, но иногда люди хранят литы для нумизматических целей, а затем продают нумизматам. Другие просто сохраняют на память. Конечно, иногда они теряются. Если литы где-то спрятаны, то, скорее всего, со временем они придут в негодность и их уже нельзя будет восстановить", — сказал Е. Ванскявиче.
Она также напомнила, как долго Цетробанк Литвы будет предоставлять возможность обменивать литы на евро. "Они будут обмениваться неопределенное время. Наверное, люди не знают, что их еще можно принести в Банк Литвы и обменять", - отметила собеседник.
Приносят в банк и поврежденные банкноты евро
В Центробанке Литвы обменивают жителям не только литы, но и порванные, сгоревшие или иным образом поврежденные банкноты евро. "Центробанк Литвы принимает все деньги. Если они разорваны, исписаны, чем-то залиты, что бы не случилось – приходите в кассу Центробанка Литвы", – отметила Е. Ванскявиче.
Если деньги сильно повреждены, заявление на экспертизу заполняет лицо, принесшее в банк поврежденные купюры. "В тот же день купюры сразу же представляют в банк, а затем эксперты определяют, сколько и каких купюр находится в этой куче или что принес человек.
Также мы призываем вас, если случилась какое-то несчастье – деньги сгорели, были залиты, слиплись в одну кучу, сгнили – не разбирайте их сами, а просто принесите как есть. Если это стеклянная банка, принесите ее к нам целиком или целой коробкой, чтобы самому не трогать и не портить деньги. У экспертов есть больше инструментов для их распознания", — пояснила И. Ванскявиче.
Правда, всему есть определенные пределы. Центробанк Литвы не может обменять некоторые поврежденные деньги.
"Обычно по правилам должно оставаться более 50 процентов банкноты евро, но если банкнотов больше, возможно, что часть банкноты находится где-то среди других банкнот. Если у вас есть такая куча, рекомендуем принести все порванные детали. Если это просто обрывки, уже не сможем обменять", - заявляет представитель Центробанка Литвы.