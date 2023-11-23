Жители Кредайняй не хотят платить за стоянку и портят шлагбаумы

 
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Užtvaras
Užtvaras
ФОТО: Rinkos aikštė / Dimitrijus Kuprijanovas

Около магазинов IKI на ул. Гегучу и Расос за парковку надо платить, если оставить там машину больше, чем на два часа. Однако некоторые водители все еще не хотят мириться с правилом, действующим вот уже целый год и ломают шлагбаумы.

Журналисты портала Rinkos aikštė говорили с представителем компании Parkuok, отвечающей за систему автоматического сбора платы за стоянку. Специалист заверил, что в этом году чинить систему на ул. Гегучу пришлось во второй раз.

"Уже второй раз на этом месте погнули или ломают шлагбаум. Я приезжаю, устанавливаю новый. Бывают разные ситуации, но чаще водители забывают о шлагбаумах и не успевают остановиться. Правда, я рекомендую не уезжать с места происшествия, а оформить ДТП по всем правилам, ведь наши камеры все равно фиксируют автомобиль виновника, поэтому ответить придется", – пояснил специалист.

И на ул. Расос дважды шлагбаум портили зазевавшиеся водители.

"Стоянки около наших магазинов бывают разных типов, Одни не регулируются, там парковка бесплатная. Таких стоянок около IKI большинство. По ночам стоянку там запрещают дорожные знаки.

На других стоянках стоят шлагбаумы и стоянка бесплатная лишь в течение определенного времени - 2 ч. Потом надо платить 1-2 евро в час", – сказала пресс-секретарь IKI Вайда Будрене.

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