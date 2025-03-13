Жителей призывают не оставлять решение вопроса на последний день: сколько стоит узаконивание скважины

По данным муниципалитета, последний день регистрации - 30 апреля 2025 г.

По закону о скважинах на воду, все скважины должны быть зарегистрированы в Литовской геологической службе.

По словам мэра Вильнюсского района Роберта Духневича, жители района интересуются этим вопросом.

„Мы призываем жителей не оставлять регистрацию на последний день и как можно скорее начать процесс. Это поможет избежать неудобств и гарантирует беспроблемную процедуру. Наши специалисты готовы предоставить всю необходимую информацию и помощь“, – заметил мэр.

Наиболее распространенные вопросы жителей:

1. Как проходит процедура?