Жителей призывают не оставлять решение вопроса на последний день: сколько стоит узаконивание скважины

По данным муниципалитета, последний день регистрации - 30 апреля 2025 г.
По закону о скважинах на воду, все скважины должны быть зарегистрированы в Литовской геологической службе.
По словам мэра Вильнюсского района Роберта Духневича, жители района интересуются этим вопросом.
„Мы призываем жителей не оставлять регистрацию на последний день и как можно скорее начать процесс. Это поможет избежать неудобств и гарантирует беспроблемную процедуру. Наши специалисты готовы предоставить всю необходимую информацию и помощь“, – заметил мэр.
Наиболее распространенные вопросы жителей:
1. Как проходит процедура?
Чтобы узаконить скважину на воду, надо подать заявку в муниципалитет, чтобы ее использование одобрили. К заявке прилагается:
Выписка из регистра о земельном участке, на котором есть скважина;
План участка.
Заявки можно подать по эл. почте vrsa@vrsa.lt arba или по адресу: ул. Ринктинес, 50, Вильнюс.
2. Сколько стоит процедура?
После получения одобрения муниципалитета, надо заплатить 15 евро Государственной налоговой инспекции (ГНИ, по коду муниципалитета, на территории которого есть скважина). Код будет указан в документе муниципалитета.
По данным Литовской геологической службы, после получения одобрения муниципалитета в течение 30 календарных дней надо уплатить однократный налог на узаконивание.
Деньги переводят на счет ГНИ.
Эти деньги не надо платить, если вы заплатили налог на использование грунтовых вод за последние 3 года до вступления в силу нового закона и подали заявку на одобрение скважины.
Если нужно разрешение на использование грунтовых вод, то размер взноса зависит от количества ресурсов:
- до 10 куб. м в сутки – 50 евро (однократный взнос);
- 10 и больше, но до 100 куб. м в сутки – 500 евро (однократный взнос);
- 100 и больше куб. м в сутки – 5000 евро (однократный взнос).
3. Что делать после уплаты взноса?
После этого начинается подготовка документов на получение паспорта на скважину в Литовской геологической службе. Подробную информацию можно получить в ЛГС по номеру +370 670 73333 (по рабочим дням 8–12 ч.) ил. эл. п. info@lgt.lt.
4. Надо ли регистрировать колодцы?
Колодцы регистрировать не надо.