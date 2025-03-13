2025.03.13 16:41

Жителей призывают не оставлять решение вопроса на последний день: сколько стоит узаконивание скважины

 
ru.DELFI.lt
Šulinys
Šulinys
ФОТО: I am a Stranger | Shutterstock

Муниципалитет Вильнюсского района в ответ на запросы жителей напоминает и объясняет, какой действует порядок регистрации скважин на воду.

По данным муниципалитета, последний день регистрации - 30 апреля 2025 г.

По закону о скважинах на воду, все скважины должны быть зарегистрированы в Литовской геологической службе.

По словам мэра Вильнюсского района Роберта Духневича, жители района интересуются этим вопросом.

„Мы призываем жителей не оставлять регистрацию на последний день и как можно скорее начать процесс. Это поможет избежать неудобств и гарантирует беспроблемную процедуру. Наши специалисты готовы предоставить всю необходимую информацию и помощь“, – заметил мэр.

Kaip įteisinti vandens gręžinį?

Наиболее распространенные вопросы жителей:

1. Как проходит процедура?

Чтобы узаконить скважину на воду, надо подать заявку в муниципалитет, чтобы ее использование одобрили. К заявке прилагается:

  • Выписка из регистра о земельном участке, на котором есть скважина;

  • План участка.

Заявки можно подать по эл. почте vrsa@vrsa.lt arba или по адресу: ул. Ринктинес, 50, Вильнюс.

2. Сколько стоит процедура?

После получения одобрения муниципалитета, надо заплатить 15 евро Государственной налоговой инспекции (ГНИ, по коду муниципалитета, на территории которого есть скважина). Код будет указан в документе муниципалитета.

По данным Литовской геологической службы, после получения одобрения муниципалитета в течение 30 календарных дней надо уплатить однократный налог на узаконивание.

  • Деньги переводят на счет ГНИ.

  • Эти деньги не надо платить, если вы заплатили налог на использование грунтовых вод за последние 3 года до вступления в силу нового закона и подали заявку на одобрение скважины.

  • Если нужно разрешение на использование грунтовых вод, то размер взноса зависит от количества ресурсов:

- до 10 куб. м в сутки – 50 евро (однократный взнос);

- 10 и больше, но до 100 куб. м в сутки – 500 евро (однократный взнос);

- 100 и больше куб. м в сутки – 5000 евро (однократный взнос).

3. Что делать после уплаты взноса?

После этого начинается подготовка документов на получение паспорта на скважину в Литовской геологической службе. Подробную информацию можно получить в ЛГС по номеру +370 670 73333 (по рабочим дням 8–12 ч.) ил. эл. п. info@lgt.lt.

4. Надо ли регистрировать колодцы?

Колодцы регистрировать не надо.

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