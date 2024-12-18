Жителей литовской столицы ждет еще один "сюрприз"

Вероятно, в будущем на главной улице микрорайона Жверинас скорость будет не 50 км/ч, а 20-30 км/ч.
Почти весь Жверинас попадает в зону спокойного движения, всего в Вильнюсе появится 14 таких зон.
Они появятся в разных местах города, такой зоной станет почти весь Антакальнис, большая часть Науяместиса. Зона спокойного движения - это не только сниженная скорость на улицах.
„Могут появиться и средства технической безопасности, например, лежачие полицейские, могут появиться места для парковки на широких улицах. После оборудования парковочных мест сузится проезжая часть“, – сказал представитель компании JUDU Йонас Дамидавичюс.
К такой идее с подозрением относятся не только жители, но и оппозиция в муниципалитете.
„В тех местах, где построили новое жилье, которое купили богатые люди, жителям хочется покоя. Похоже, новые главы города удовлетворяют их запросы, в престижных районах снижают скорость, чтобы там не гоняли автомобили“, – сказал член Вильнюсского горсовета Александрас Нямунайтис.
По его словам, из-за этих зон в городе станет больше заторов и увеличится уровень загрязнения.
„Как мы сейчас видим заторы на больших дорогах, они появятся на маленьких. Если Вильнюс хочет быть зеленым городом, нелогично повышать выбросы CO2“, – заметил Нямунайтис.
Однако у города более амбициозные планы. Хотят добиться, чтобы к 2030 г. вильнюсцы перешли к гармоничной мобильности, т.е. больше 2/3 поездок было не на автомобилях.
„В городе есть общественный транспорт, но мы хотим, чтобы он стал качественнее, новее, курсировал чаще, чтобы было больше новых маршрутов. Над этим вопросом мы работаем с муниципалитетом, с городом, чтобы это появилось в будущем, мы внедряем сеть велодорожек, инфраструктуру, которая становится отличной альтернативой“, – сказал Дамидавичюс.
Оппозиция считает, что это утопия.
„В соответствии с отчетами JUDU, мы видим, что за последние 3 года число поездок на машинах увеличилось, пешком ходят на 8% меньше. Поэтому планы могут быть какие хочешь…“ – заметил Нямунайтис.
Эксперты понимают, что водителям сложно менять свои привычки, но им придется привыкать к тому, что столица будет все менее дружелюбной к автомобилям.
„Если общественный транспорт хороший, если на автобусе ездить удобнее, человек, возможно, выберет автобус, если велодорожка хорошая, возможно, по ней поедут. В первую очередь мы должны привести в порядок инфраструктуру, тогда появятся пользователи“, – сказала преподаватель Vilnius Tech Юстина Мулёлите.
Зоны спокойного движения должны появиться через год, но конкретные изменения будут зависеть от жителей.