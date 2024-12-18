Жителей литовской столицы ждет еще один "сюрприз"

„В городе есть общественный транспорт, но мы хотим, чтобы он стал качественнее, новее, курсировал чаще, чтобы было больше новых маршрутов. Над этим вопросом мы работаем с муниципалитетом, с городом, чтобы это появилось в будущем, мы внедряем сеть велодорожек, инфраструктуру, которая становится отличной альтернативой“, – сказал Дамидавичюс.