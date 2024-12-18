2024.12.18 15:58

Жителей литовской столицы ждет еще один "сюрприз"

 
ru.DELFI.lt
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ФОТО: Andrius Ufartas | Elta

Жителей Вильнюса снова ждут перемены. Появятся зоны спокойного движения, в которых могут сужать дороги и ограничить скорость до 20 км/ч, пишет портал lnk.lt.

Вероятно, в будущем на главной улице микрорайона Жверинас скорость будет не 50 км/ч, а 20-30 км/ч.

Почти весь Жверинас попадает в зону спокойного движения, всего в Вильнюсе появится 14 таких зон.

Они появятся в разных местах города, такой зоной станет почти весь Антакальнис, большая часть Науяместиса. Зона спокойного движения - это не только сниженная скорость на улицах.

„Могут появиться и средства технической безопасности, например, лежачие полицейские, могут появиться места для парковки на широких улицах. После оборудования парковочных мест сузится проезжая часть“, – сказал представитель компании JUDU Йонас Дамидавичюс.

К такой идее с подозрением относятся не только жители, но и оппозиция в муниципалитете.

„В тех местах, где построили новое жилье, которое купили богатые люди, жителям хочется покоя. Похоже, новые главы города удовлетворяют их запросы, в престижных районах снижают скорость, чтобы там не гоняли автомобили“, – сказал член Вильнюсского горсовета Александрас Нямунайтис.

По его словам, из-за этих зон в городе станет больше заторов и увеличится уровень загрязнения.

„Как мы сейчас видим заторы на больших дорогах, они появятся на маленьких. Если Вильнюс хочет быть зеленым городом, нелогично повышать выбросы CO2“, – заметил Нямунайтис.

Однако у города более амбициозные планы. Хотят добиться, чтобы к 2030 г. вильнюсцы перешли к гармоничной мобильности, т.е. больше 2/3 поездок было не на автомобилях.

„В городе есть общественный транспорт, но мы хотим, чтобы он стал качественнее, новее, курсировал чаще, чтобы было больше новых маршрутов. Над этим вопросом мы работаем с муниципалитетом, с городом, чтобы это появилось в будущем, мы внедряем сеть велодорожек, инфраструктуру, которая становится отличной альтернативой“, – сказал Дамидавичюс.

Оппозиция считает, что это утопия.

„В соответствии с отчетами JUDU, мы видим, что за последние 3 года число поездок на машинах увеличилось, пешком ходят на 8% меньше. Поэтому планы могут быть какие хочешь…“ – заметил Нямунайтис.

Эксперты понимают, что водителям сложно менять свои привычки, но им придется привыкать к тому, что столица будет все менее дружелюбной к автомобилям.

„Если общественный транспорт хороший, если на автобусе ездить удобнее, человек, возможно, выберет автобус, если велодорожка хорошая, возможно, по ней поедут. В первую очередь мы должны привести в порядок инфраструктуру, тогда появятся пользователи“, – сказала преподаватель Vilnius Tech Юстина Мулёлите.

Зоны спокойного движения должны появиться через год, но конкретные изменения будут зависеть от жителей.

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