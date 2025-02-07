Жемайтайтис предлагает ограничить работу крупных торговых точек по воскресеньям

„Цель – ограничить торговлю розничных компаний в их точках продаж по воскресеньям. Мы ориентируемся на торговые точки с торговой площадью 300 м2 и более. Предлагается, чтобы такие места торговли не работали по воскресеньям и в праздничные дни, установленные Трудовым кодексом“, - пишет Жемайтайтис в своем аккаунте в Facebook.
„Предвыборные обещания должны быть выполнены, поэтому поправка к закону, предложенная по инициативе „Зари Немана“, должна способствовать тому, чтобы у большего количества жителей страны были качественные выходные“, - подчеркивает политик.
По мнению Жемайтайтиса, эти изменения позволят людям, работающим в розничных компаниях, больше времени уделять своим семьям.
„Стоит помнить, что сотрудники вышеперечисленных компаний зачастую лишаются не только воскресных дней, которые они могли бы провести с семьей, но и возможности полноценно отпраздновать официальные праздники, поскольку в большинстве случаев им приходится работать. Кроме того, такая работа часто не оплачивается должным образом“, - подчеркивает лидер „Зари Немана“.
В случае несоблюдения крупными торговыми точками нового порядка предлагается вводить штраф за нарушения – до 0,7% от выручки от продаж за предыдущий финансовый год, сообщает Жемайтайтис.
Он отмечает, что определенные ограничения на работу торговых центров по воскресеньям действуют и в других европейских странах: Польше, Германии, Испании, Франции, Австрии, Норвегии и Греции.