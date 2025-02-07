Жемайтайтис предлагает ограничить работу крупных торговых точек по воскресеньям

„Цель – ограничить торговлю розничных компаний в их точках продаж по воскресеньям. Мы ориентируемся на торговые точки с торговой площадью 300 м2 и более. Предлагается, чтобы такие места торговли не работали по воскресеньям и в праздничные дни, установленные Трудовым кодексом“, - пишет Жемайтайтис в своем аккаунте в Facebook.

„Предвыборные обещания должны быть выполнены, поэтому поправка к закону, предложенная по инициативе „Зари Немана“, должна способствовать тому, чтобы у большего количества жителей страны были качественные выходные“, - подчеркивает политик.

По мнению Жемайтайтиса, эти изменения позволят людям, работающим в розничных компаниях, больше времени уделять своим семьям.