Жемайтайтис передумал относительно допустимой суммы оплаты наличными: указаны 10 000 евро

Кстати, по принятому ЕП и Совету ЕС в 2024 г. регламенту наличными можно платить за товары и услуги, которые стоят не больше 10 000 евро.

Жемайтайтис передумал и обещал зарегистрировать проект не противоречащий нормам Евросоюза (ЕС).

„Когда мы говорим о поиске средств на оборону, о поиске ресурсов для пополнения бюджета, вопрос снижения „тени“ очень важен. Предлагаемая сумма неадекватная, она противоречит международным нормам“, – сказал спикер.

В первичном варианте Жемайтайтис предлагал увеличить эту сумму до 15 000 евро.

Если парламент одобрит предложение, то наличными можно будет платить за товар и услуги, которые стоят не больше 10 000 евро.

Жемайтайтис, представляя проект, сказал, что он облегчит расчет для простых людей. Он считает, что эти поправки не скажутся на росте „тени“.

„После повышения суммы расчета до 10 000 евро вряд ли вырастет „тень“, – сказал он.

Депутат Игнас Вегеле сказал, что „это вопрос ценности для нашей свободы“.

„Мы хотим оставаться свободными, чтобы наш расчет не контролировался или идем в сторону контролирующего государства, в котором каждый платеж известен государству?“, – сказал он.

Староста фракции консерваторов Миндаугас Линге заметил, что это предложение послужит росту „тени“, увеличит риск снижения сбора налогов.