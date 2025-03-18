2025.03.18 14:22

Жемайтайтис передумал относительно допустимой суммы оплаты наличными: указаны 10 000 евро

 
Ядвига Белявская
ELTA
ru.DELFI.lt
Remigijus Žemaitaitis
Remigijus Žemaitaitis
ФОТО: Andrius Ufartas | Elta

Парламент Литвы обсудит предложение старосты фракции „Зари Немана“ Ремигиюса Жемайтайтиса о повышении допустимой суммы наличного расчета за товары и услуги с 5000 до 10 000 евро.

Если парламент одобрит предложение, то наличными можно будет платить за товар и услуги, которые стоят не больше 10 000 евро.

В первичном варианте Жемайтайтис предлагал увеличить эту сумму до 15 000 евро.

18 марта утром спикер парламента Саулюс Сквернялис назвал такую сумму неадекватной.

„Когда мы говорим о поиске средств на оборону, о поиске ресурсов для пополнения бюджета, вопрос снижения „тени“ очень важен. Предлагаемая сумма неадекватная, она противоречит международным нормам“, – сказал спикер.

Жемайтайтис передумал и обещал зарегистрировать проект не противоречащий нормам Евросоюза (ЕС).

Кстати, по принятому ЕП и Совету ЕС в 2024 г. регламенту наличными можно платить за товары и услуги, которые стоят не больше 10 000 евро.

Жемайтайтис, представляя проект, сказал, что он облегчит расчет для простых людей. Он считает, что эти поправки не скажутся на росте „тени“.

„После повышения суммы расчета до 10 000 евро вряд ли вырастет „тень“, – сказал он.

Депутат Игнас Вегеле сказал, что „это вопрос ценности для нашей свободы“.

„Мы хотим оставаться свободными, чтобы наш расчет не контролировался или идем в сторону контролирующего государства, в котором каждый платеж известен государству?“, – сказал он.

Староста фракции консерваторов Миндаугас Линге заметил, что это предложение послужит росту „тени“, увеличит риск снижения сбора налогов.

В первом чтении инициативу Жемайтайтиса поддержали 68 депутатов, против был 31, 12 воздержались. Проект передан на обсуждение Комитета по бюджету и финансам, повторное голосование состоится в мае.

Напомним, что парламент прошлого созыва запретил наличный расчет за товары и услуги дороже 5000 евро.

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