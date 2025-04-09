Жемайтайтис: налог на недвижимость не должны платить за имущество дешевле 100 000 евро

„Центр реестра подтвердил, что налог не должен суммироваться о применяться для всей семьи“, – сказал он.

Кроме того, считает политик, налог на имущество должен зависеть от числа владельцев. Жемайтайтис считает, что если у человека есть несколько объектов недвижимости, то каждый объект должен облагаться налогом отдельно.

„Сегодня, если учесть данные Центра реестра, эта сумма не должна быть меньше 100 000 евро. В противном случае придется платить за дачи, за небольшие собственные дома, квартиры. Надо защитить самую чувствительную в социальном плане группу“, – заметил он.

„Это еще раз показывает, что применение всеобщего налога на недвижимость несправедливо. В законе должна быть указана конкретная минимальная стоимость“, – сказал Жемайтайтис.

„В ближайшее время мы пригласим Государственную налоговую инспекцию и Минфин, будем говорить, что не должно быть суммирования“, – сказал Жемайтайтис.

В среду ЦР представил фракции „Зари Немана“ данные о том, что недвижимость в Литве с 2021 по 2025 год подорожала на 70-80%. За это время общежития подорожали на 87%, квартиры и частные дома – на 75%.

Жемайтайтис считает, что такое подорожание свидетельствует о необходимости установки суммы, до которой не надо платить налог, и отказ от суммирования стоимости недвижимости.

„В Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, других городах, например, Тельшяй и Мажейкяй, недвижимость подорожала в 2–3 раза“, – сказал он.