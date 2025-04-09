Жемайтайтис: налог на недвижимость не должны платить за имущество дешевле 100 000 евро

„Это еще раз показывает, что применение всеобщего налога на недвижимость несправедливо. В законе должна быть указана конкретная минимальная стоимость“, – сказал Жемайтайтис.
„Сегодня, если учесть данные Центра реестра, эта сумма не должна быть меньше 100 000 евро. В противном случае придется платить за дачи, за небольшие собственные дома, квартиры. Надо защитить самую чувствительную в социальном плане группу“, – заметил он.
Кроме того, считает политик, налог на имущество должен зависеть от числа владельцев. Жемайтайтис считает, что если у человека есть несколько объектов недвижимости, то каждый объект должен облагаться налогом отдельно.
„Центр реестра подтвердил, что налог не должен суммироваться о применяться для всей семьи“, – сказал он.
„В ближайшее время мы пригласим Государственную налоговую инспекцию и Минфин, будем говорить, что не должно быть суммирования“, – сказал Жемайтайтис.
В среду ЦР представил фракции „Зари Немана“ данные о том, что недвижимость в Литве с 2021 по 2025 год подорожала на 70-80%. За это время общежития подорожали на 87%, квартиры и частные дома – на 75%.
Жемайтайтис считает, что такое подорожание свидетельствует о необходимости установки суммы, до которой не надо платить налог, и отказ от суммирования стоимости недвижимости.
„В Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, других городах, например, Тельшяй и Мажейкяй, недвижимость подорожала в 2–3 раза“, – сказал он.
По данным представителя ЦР Лины Канишаускене, большая часть квартир в Литве и домов стоит не больше 200 000 евро.
„Большая часть квартир стоит до 200 000 евро, около 4% – до 400 000 евро. Только несколько тысяч объектов стоят дороже“, – заметила специалист.
„Многие дома стоят не больше 20 000 евро. Это деревянные дома в деревнях“, – сказала Канишаускене.
По данным ЦР, 50% недвижимости в Литве стоит от 20 000 до 75 000 евро. Такой недвижимости в Литве 500 000. Больше 400 000 евро стоят 803 объекта, а больше 800 000 евро – 74.
Напомним, что власти Литвы говорят о введении всеобщего налога на недвижимость.
Минфин предложил снизить планку со 150 000 до 20 000 евро от стоимости имущества, установленной Центром реестра.
Планируется, что на недвижимость до 200 000 евро будет действовать тариф в 0,1%, с 200 000 до 400 000 евро - 0,2%, а с 400 000 до 600 000 евро – 0,5%.
Имущество стоимостью 800 000 евро будет облагаться тарифом в 1%, а больше 800 000 евро - 2%.
На основное жилье введут скидку в 50%.
Тарифом в 4% хотят обложить заброшенную, неиспользуемую недвижимость.
Президент Литвы Гитанас Науседа предложил не облагать налогами недвижимость до 50 000 евро.