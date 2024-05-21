2024.05.21 15:52

Завершилась десятая эмиссия гособлигаций, жители приобрели их на сумму 3,5 млн евро

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Asociatyvioji nuotrauka
Asociatyvioji nuotrauka
ФОТО: Shutterstock
В понедельник завершилось размещение десятой эмиссии государственных сберегательных облигаций (гособлигации) – жители приобрели гособлигации на сумму 3,5 млн евро, заключена 241 сделка.

За эту очередную эмиссию гособлигаций сроком на один год жителям будут выплачиваться 3,1 проц. годовых, сообщило во вторник Министерство финансов.

После возобновления размещения гособлигаций в прошлом году, в ходе десяти эмиссий жители приобрели гособлигации на общую сумму 201,4 млн евро.

Через Swedbank заключено 196 договоров купли-продажи гособлигаций на сумму 2,8 млн евро, SEB – 45 договоров на 0,7 млн евро.

Согласно предварительному графику эмиссии гособлигаций, размещение одиннадцатой эмиссии запланировано на период с 3 по 17 июня текущего года, а погашение – на 18 июня следующего года.

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