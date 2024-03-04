Завершена миссия экспертов МАГАТЭ на Игналинской электростанции

Цель миссии – обмен опытом и передовой практикой, аспектами выполнения международных и национальных требований, обсуждение правовых, нормативных, технических и других аспектов, связанных со снятием контроля с радиоактивных материалов и площадок, а также ознакомление с опытом других стран в этой области, указывается в сообщении ИАЭС.

В работе экспертной миссии приняли участие эксперты МАГАТЭ из Австрии, Словакии и Германии, представители Государственной инспекции по безопасности атомной энергии (VATESI), ГП ИАЭС.

В состав международной группы экспертов входили технический сотрудник МАГАТЭ Тетиана Килочитска, а также эксперты из Германии Стефан Тирфельд и Словакии Томас Хрнчирж.

В ходе миссии они ознакомились с ходом реализации проектов по демонтажу, работами по сносу зданий, проводимыми на площадке ИАЭС, и методами, используемыми для дезактивации радиоактивных материалов.