Зарплаты в Литве: кто получает минимум, а кто — 10 000 евро

Большинство этих работников (88,7 тыс.) работали неполный рабочий день, тогда как работавшие полный рабочий день и получавшие ММЗ составили 19,4 тыс. или 1,8 проц. от всех штатных сотрудников: в государственном секторе – 1,6 проц. (4,6 тыс.), в частном секторе – 1,9 проц. (14,8 тыс.).

По сравнению с октябрем 2023 года доля упомянутых работников в целом по стране снизилась на 0,6 проц. пункта, в государственном секторе – на 0,2 проц., а в частном секторе – на 0,7 проц. пункта.