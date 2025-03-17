Зарплаты в Литве: кто получает минимум, а кто — 10 000 евро

Большинство этих работников (88,7 тыс.) работали неполный рабочий день, тогда как работавшие полный рабочий день и получавшие ММЗ составили 19,4 тыс. или 1,8 проц. от всех штатных сотрудников: в государственном секторе – 1,6 проц. (4,6 тыс.), в частном секторе – 1,9 проц. (14,8 тыс.).
По сравнению с октябрем 2023 года доля упомянутых работников в целом по стране снизилась на 0,6 проц. пункта, в государственном секторе – на 0,2 проц., а в частном секторе – на 0,7 проц. пункта.
Наибольшее количество таких работников оказалось в самой молодой и самой старшей возрастных группах – доля работников в возрасте до 20 лет составила 2,3 проц., снизившись на 1,4 проц. пункта по сравнению с предыдущим годом, а старше 60 лет – 3,1 проц., снизившись за год на 0,9 проц. пункта.
Доля работников малых предприятий (от 1 до 9 работников), получавших ММЗ, составила 8,1 проц. от всех работников малых предприятий, что на 2,6 проц. пункта меньше, чем год назад.
Наибольшее количество сотрудников (44 проц.) в малых компаниях зарабатывают от 925 до 1 300 евро.
Медианная брутто-зарплата составила 1 860 евро: четверть всех штатных сотрудников зарабатывала „на бумаге“ до 1 386 евро, вторая четверть – от 1 386 до 1 860 евро, третья – от 1 860 до 2 666 евро, последняя четверть – 2 666 евро и более.
Самая высокая медианная зарплата – 3 350 евро – была в предприятиях информационно-коммуникационной деятельности, а самая низкая – 1 300 евро – предприятиях сферы услуг по размещению и питанию.
Доля работников, работающих полный рабочий день и получающих 3 001 евро и более, в национальной экономике за год увеличилась на 4,9 проц. пункта (54,9 тыс. работников), в государственном секторе — на 8,4 проц. пункта (23,7 тыс.), а в частном секторе – на 3,6 проц. пункта (31,2 тыс.).
Доля работников, получавших 10 001 евро и более, за год увеличилась на 0,1 проц. пункта в обоих секторах: в национальной экономике в целом – на 1 283 работника, в государственном секторе – на 345, а в частном секторе – на 938 работников.