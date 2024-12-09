Зарплаты в 2025 году: госслужба в лидерах, частный сектор отстает

Глава Конфедерации работодателей Литвы Аурелия Малдутите также сказала, что заметила, что с 2023 года средняя зарплата в государственном секторе растет гораздо больше и дольше, чем в частном секторе. „Это означает, что частный сектор не столь способен повышать заработную плату, как государственный сектор“, - сказала она. Как она отметил, в этом году заработная плата в частном секторе выросла в среднем на 9 процентов, а в госсекторе - на 14 процентов. Она добавила, что из-за определенной налоговой среды, некоторых условий и проблем, стоит ли оставаться работать в нашей стране. „Нам не хотелось бы, чтобы наши предприниматели начали присматриваться к соседним странам, где ситуация более благоприятная“, - сказала представитель.