Зарплаты в 2025 году: госслужба в лидерах, частный сектор отстает

Повышение зарплаты уменьшится
„Предприятия частного сектора указывают, что начнут поднимать зарплаты на 5-7 процентов, тогда как госсектор будет расти быстрее. Я думаю, что средний показатель может составлять около 8 процентов. <...>
Это меньше, чем в 2024 году, но мы ожидали меньшего увеличения уже несколько лет. Это должно произойти, потому что производительность растет медленнее“, — сказал экономист Ж. Маурицас. Он отметил, что повышение минимальной месячной заработной платы (ММЗ) на 12 проц. с нового года также будет способствовать росту средней заработной платы в следующем году.
Как уже разъясняли, у некоторых компаний есть определенные системы зарплат, которые чувствительны к увеличению ММЗ. Также, как он заметил, именно на эту величину ориентируются и другие сотрудники. „Ожидания и других сотрудников также растут, дескать, ММЗ увеличивается на 12 процентов, и почему моя зарплата повышается только на 8 процентов? Тогда я хочу хотя бы на 10 процентов. Этот психологический эффект и повышает планку“, - сказал он.
Глава Конфедерации работодателей Литвы Аурелия Малдутите также сказала, что заметила, что с 2023 года средняя зарплата в государственном секторе растет гораздо больше и дольше, чем в частном секторе. „Это означает, что частный сектор не столь способен повышать заработную плату, как государственный сектор“, - сказала она. Как она отметил, в этом году заработная плата в частном секторе выросла в среднем на 9 процентов, а в госсекторе - на 14 процентов. Она добавила, что из-за определенной налоговой среды, некоторых условий и проблем, стоит ли оставаться работать в нашей стране. „Нам не хотелось бы, чтобы наши предприниматели начали присматриваться к соседним странам, где ситуация более благоприятная“, - сказала представитель.
Некоторые сотрудники будут более успешными
Ж. Маурицас выделил определенные отрасли, в которых можно ожидать повышения заработной платы, и те, которым в следующем году придется столкнуться с трудностями. „Торговый сектор чувствует себя очень хорошо. Результаты хорошие. Заработная плата может вырасти. <...> Однако в промышленном секторе существует ряд проблем, конкурентное давление, а рост цен и объемов очень медленный. <...> Транспортная сфера также пока не видит света в конце туннеля или видит его очень далеко. У них - проблемы с кадрами“, - сказал он.
Экономист выделил сферу общественного питания, в которой имеются серьезные проблемы. „Цены росли и повышались, и потребители уже сказали: „Нет, мы больше не можем позволить себе платить за такие цены“. Им будет очень болезненно повышение зарплаты, особенно ММЗ.