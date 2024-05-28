Заработная плата "на бумаге" в Литве в первом квартале года увеличилась на 2,4%

В государственном секторе средняя месячная брутто-зарплата составила 2 249,6 евро и была на 2,1 проц. выше, в частном секторе она составила 2 124,6 евро и была выше на 4,5 проц.

Средняя месячная брутто-зарплата в стране в первом квартале 2024 г. выросла во многих видах экономической деятельности с 0,4 (водоснабжение, очистка сточных вод, утилизация и регенерация отходов) до 11,4 проц. (поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционирование воздуха), но снизилась в предприятиях административно-сервисной деятельности, госуправления и обороны, образования, горнодобывающей промышленности (на 1, 3,1, 5,1 и 7,8 проц. соответственно).