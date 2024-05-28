Заработная плата "на бумаге" в Литве в первом квартале года увеличилась на 2,4%

В государственном секторе средняя месячная брутто-зарплата составила 2 249,6 евро и была на 2,1 проц. выше, в частном секторе она составила 2 124,6 евро и была выше на 4,5 проц.
Средняя месячная брутто-зарплата в стране в первом квартале 2024 г. выросла во многих видах экономической деятельности с 0,4 (водоснабжение, очистка сточных вод, утилизация и регенерация отходов) до 11,4 проц. (поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционирование воздуха), но снизилась в предприятиях административно-сервисной деятельности, госуправления и обороны, образования, горнодобывающей промышленности (на 1, 3,1, 5,1 и 7,8 проц. соответственно).
Средняя месячная нетто-зарплата (после вычета налогов) в стране составила 1 333,1 евро и по сравнению с четвертым кварталом 2023 г. выросла на 2,2 проц.: в государственном секторе она составила 1 383,2 евро и была на 1,9 проц. ниже, в частном секторе – 1 314,7 евро, на 4,3 проц. выше.
Реальная заработная плата в первом квартале 2024 г. по сравнению с четвертым кварталом 2023 г. в стране выросла на 2 проц.: в государственном секторе была на 2,1 проц. ниже, в частном секторе – на 4,1 проц. выше.
На изменение заработной платы повлияло повышение с 1 января 2024 г. минимальной заработной платы, повышение коэффициентов минимального должностного оклада работников бюджетных учреждений, изменение порядка расчета размера необлагаемого налогом дохода, сезонные колебания и другие причины.
За год брутто-зарплата в стране увеличилась на 10,3 проц.
Средняя месячная брутто-зарплата в первом квартале 2024 г. по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. в стране выросла на 10,3 проц.: в государственном секторе – на 12,7 проц., в частном секторе – на 9,3 проц.
Средняя месячная брутто-зарплата в стране за год выросла во всех видах экономической деятельности с 7,4 проц. (финансовая и страховая деятельность) до 13,8 проц. (медицинское обслуживание и социальная работа).
Средняя месячная нетто-зарплата в стране за год повысилась на 9,4 проц.: в государственном секторе – на 11,6 проц., в частном – на 8,7 проц.
Реальная зарплата в первом квартале 2024 г., по сравнению с тем же периодом 2023 г., в стране увеличилась на 8,9 проц.: в государственном секторе была на 11 проц. выше, в частном – на 8,2 проц.