Запросы на компенсацию в ESO на данный момент подали более 500 жителей

„К нам поступило более полутысячи обращений от жителей о возмещении прямых убытков. Почти половина из них просит возместить (убытки – ELTA) за испорченные продукты, треть – за покупку или аренду генератора, а также топливо, меньшая часть – за проживание“, - в пятницу радио LRT сказал руководитель проектов по связям с общественностью ESO Юстинас Петкус.
Однако, хотя жители и начали подавать заявки, их доля весьма невелика, отмечает представитель ESO.
„По нашим подсчетам, больше жителей не имели электричества более 72 часов, поэтому больше жителей могут подать заявку“, - отметил он.
По словам Ю. Петкуса, большинство жителей при заполнении заявок предоставляют и другие необходимые документы, например фотографии испорченных продуктов, чеки, выписки из банковского счета. В свою очередь, ESO связывается с теми жителями, которые не предоставили определенные документы, с просьбой уточнить свои заявки.
После урагана, обрушившегося на страну в конце июля, когда восстановление электроснабжения затянулось и в результате некоторые потребители понесли убытки, ESO принял решение выплатить компенсацию некоторым жителям. Она будет предоставлять лицам, остававшимся без электричества более 72 часов.
Чрезвычайную ситуацию на муниципальном уровне из-за последствий урагана объявили Вильнюсское районное, Радвилишкское, Йонишкское, Акмянское, Шяуляйское и Шакяйское районные самоуправления.