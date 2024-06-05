Замороженный платеж вывел предпринимателя из равновесия: не возвращают и не переводят

Глава компании заверил, что компания с Китаем работает уже 4-5 лет, однако в последнее время появились проблемы с банковскими платежами.
„Мы столкнулись с таким случаем, когда банк Luminor по своему желанию ввел ограничения для китайских производителей. Скоро месяц, как платеж компании задержан“, – сказал глава компании, который уверяет, что деньги были „заморожены“ их не возвращают, но и не переводят получателю.
Речь идет о 17 000 долларах США. Скульскис уверяет, что в соответствии с публичными правилами Luminor, санкции введены в отношении Ирана, Северной Кореи, Сирии, Кубы и Крыма, Китая в списке нет.
„Выходит так, что Luminor по собственному желанию вводит санкции для китайских производителей?“, – вопрошал он.
По словам предпринимателя, из-за сложившейся ситуации его компания несет убытки.
Скульскис сказал, что банк попросил компанию ответить на несколько вопросов, он также признал, что на один из вопросов не ответил.
„Какими средствами ЗАО PB GROUP пытается избежать рисков нарушения международных санкций и их обхода? Нам нечего ответить на этот вопрос банка“, – заметил предприниматель.
Журналист Delfi связался с банком Luminor. Его представитель Индре Балтрушайтене сказала, что банк общается с клиентом и предоставляет ему всю необходимую информацию.
„К сожалению, руководствуясь законом о тайне клиента банка, мы не можем комментировать ситуацию подробно. Если комментировать обобщенно, то проверяют деньги клиента, руководствуясь законом о превенции отмывания денег и финансирования террористов. Банк Luminor также осуществляет правила, связанные с соблюдением международных санкций, поэтому должен больше знать о клиенте и наблюдать за его финансовыми связями.
Именно поэтому банк запрашивает дополнительные документы и другую информацию об операции, документы, подтверждающие происхождение средств или имущества. Важно подчеркнуть, что этим банк занимается не по собственной инициативе, а чтобы обеспечить безопасность сделки“, – заметила Балтрушайтене.
Она заметила, что в таких случаях важно, чтобы клиенты сотрудничал с банком., отвечал на вопросы, предоставлял необходимую информацию.