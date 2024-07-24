Заместитель председателя правления ЦБ: доступность жилья вернется к допандемическому уровню в конце 2025 года

„Учитывая прогнозы процентных ставок в ближайшем будущем, доступность должна улучшиться“, - сказала во вторник журналистам заместитель председателя правления Центробанка Юлита Варанаускене.
„Сегодняшнее ухудшение доступности жилья носит временный характер, во многих странах ЕС наблюдаются аналогичные тенденции“, - подчеркнула она.
Как показывает исследование Банка Литвы, в среднем, чтобы купить жилье в Литве, нужно 6, а в Вильнюсе – 7 годовых зарплат, и этот показатель по-прежнему входит в число лучших показателей стран Евросоюза (ЕС). Всего жители Литвы тратят на жилищные нужды в среднем около 11% своих располагаемых доходов, для сравнения – в 2011 годом этот показатель составлял 18%, а в 2020 году – 9%.
По словам Центробанка, цены на жилье выросли из-за внезапного восстановления и усиления спроса в 2021 году, а предложение не смогло вовремя отреагировать. Спрос усиливался тем фактом, что во время пандемии жители накопили больше сбережений, стремились защитить их от инфляции, в то же время росла заработная плата и преобладали низкие процентные ставки.
Кроме того, война, развязанная Россией в 2022 году, значительно увеличила стоимость строительства, что еще больше способствовало росту замедлившегося предложения и цен.
Таким образом, исследование показывает, что максимальная площадь жилья, которое может позволить себе в кредит среднестатистический житель страны, снизилась до 53 кв. м (квадратных метров). Однако ожидается, что как только рост цен на жилье стабилизируется, процентные ставки снизятся, а заработная плата продолжит быстро расти, возможности взять в кредит больше улучшатся – среднестатистический житель в конце года сможет взять в кредит в среднем 61 кв. м, в конце 2025 г. – жилье площадью 67 кв. м.
Однако, как подчеркивает зампред правления Банка Литвы, со временем ситуация с доступностью жилья может ухудшиться.
„В будущем ситуация обострится, мы видим это во многих других странах“, - утверждает она.
По мнению Центробанка, доступность жилья будет снижаться из-за быстро растущего населения в крупных городах, постоянно увеличивающейся доли покупок жилья в инвестиционных целях, чрезмерной господдержки, а также отсутствия качественного жилья из-за слишком медленной реновации.
По оценке Центробанка, ухудшение доступности было вызвано сильными, но временными внешними потрясениями, последствия которых постепенно уменьшаются.
Для достижения хорошей доступности жилья в долгосрочной перспективе Центробанк Литвы предлагает четыре группы мер, связанных с устойчивостью спроса на жилье, гибкостью предложения, целесообразностью государственной поддержки и направленностью жилищной политики.