Заместитель председателя правления ЦБ: доступность жилья вернется к допандемическому уровню в конце 2025 года

Как показывает исследование Банка Литвы, в среднем, чтобы купить жилье в Литве, нужно 6, а в Вильнюсе – 7 годовых зарплат, и этот показатель по-прежнему входит в число лучших показателей стран Евросоюза (ЕС). Всего жители Литвы тратят на жилищные нужды в среднем около 11% своих располагаемых доходов, для сравнения – в 2011 годом этот показатель составлял 18%, а в 2020 году – 9%.

По словам Центробанка, цены на жилье выросли из-за внезапного восстановления и усиления спроса в 2021 году, а предложение не смогло вовремя отреагировать. Спрос усиливался тем фактом, что во время пандемии жители накопили больше сбережений, стремились защитить их от инфляции, в то же время росла заработная плата и преобладали низкие процентные ставки.

Кроме того, война, развязанная Россией в 2022 году, значительно увеличила стоимость строительства, что еще больше способствовало росту замедлившегося предложения и цен.