2024.04.24 12:17

Закупочная цена на молоко за год в Литве повысилась на десятую часть

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Pienas
Pienas
ФОТО: Shutterstock

Средняя закупочная цена на натуральное молоко в марте в Литве составляла 42,31 цента за килограмм – на 10,8 проц. больше, чем за тот же период прошлого года, сообщает Центр сельскохозяйственных данных (ЦСХД). По сравнению с февралем закупочная цена повысилась на 0,3 проц.

В настоящее время закупочная цена на молоко на 40 проц. выше, чем средняя многолетняя цена. В период 2017-2021 годов средняя цена на молоко составляла 29,9 цента за килограмм.

Сообщается, что в марте скупочные компании заплатили крупным производителям молока в среднем 45,55 цента за килограмм – на 8,5 проц. больше, чем за тот же период прошлого года.

В марте такие поставщики реализовали 69 проц. всего закупаемого в стране молочного сырья.

По мнению экспертов, из-за высокой закупочной цены на молоко в Литве увеличивается производство сырого молока в хозяйствах.

В марте текущего года закуплено 108,72 тыс. тонн молока, что на 8,2 проц. больше по сравнению с мартом 2023 года.

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