Закупочная цена на молоко в Литве за год выросла на 8,4%

По данным Центра сельскохозяйственных данных, в июле закупочные компании платили крупным производителям молока в среднем 41,2 цента за килограмм, что на 5,8 проц. больше, чем за тот же период прошлого года. Такие поставщики в прошлом месяце реализовали 61 проц. всего сырого молока, закупленного в стране.
Сообщается, что за год доля закупок молока у крупных производителей увеличилась на 4 проц. (в июле прошлого года она составляла 57 проц.).
Похоже, что из-за высокой закупочной цены на молоко в Литве производство сырьевого молока на фермах увеличивается. В июле текущего года закуплено 127,66 тыс. тонн молока, что на 0,7 проц. больше по сравнению с июлем прошлого года.