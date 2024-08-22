Закупочная цена на молоко в Литве за год выросла на 8,4%

По данным Центра сельскохозяйственных данных, в июле закупочные компании платили крупным производителям молока в среднем 41,2 цента за килограмм, что на 5,8 проц. больше, чем за тот же период прошлого года. Такие поставщики в прошлом месяце реализовали 61 проц. всего сырого молока, закупленного в стране.

Сообщается, что за год доля закупок молока у крупных производителей увеличилась на 4 проц. (в июле прошлого года она составляла 57 проц.).