Закупочная цена на молоко в Литве за год выросла на 6%

По данным Центра сельскохозяйственных данных, апрельская закупочная цена на молоко осталась на треть выше средней многолетней цены. В период 2017-2021 гг. средняя цена на молоко составила 29,9 цента за килограмм.
Сообщается, что закупочные компании платили крупным производителям молока в апреле в среднем 43,7 цента за килограмм – на 4,2 проц. больше, чем в аналогичный прошлогодний период. Такие поставщики в апреле продали 68,5 проц. общего объема молочного сырья, закупленного в стране.
По мнению экспертов, из-за высокой закупочной цены на молоко в Литве увеличивается производство сырого молока в хозяйствах. В апреле этого года было закуплено 108,86 тыс. тонн молока, что на 8,7 проц. больше, чем в апреле 2023 года.
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