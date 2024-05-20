Закупочная цена на молоко в Литве за год выросла на 6%

По данным Центра сельскохозяйственных данных, апрельская закупочная цена на молоко осталась на треть выше средней многолетней цены. В период 2017-2021 гг. средняя цена на молоко составила 29,9 цента за килограмм.

Сообщается, что закупочные компании платили крупным производителям молока в апреле в среднем 43,7 цента за килограмм – на 4,2 проц. больше, чем в аналогичный прошлогодний период. Такие поставщики в апреле продали 68,5 проц. общего объема молочного сырья, закупленного в стране.