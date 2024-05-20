2024.05.20 16:50

Закупочная цена на молоко в Литве за год выросла на 6%

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: Shutterstock
Средняя закупочная цена на цельное молоко в апреле этого года достигла 40,2 цента за килограмм, что на 6 проц. выше прошлогодней апрельской цены. Однако по сравнению с мартом закупочная цена снизилась на 5 проц.

По данным Центра сельскохозяйственных данных, апрельская закупочная цена на молоко осталась на треть выше средней многолетней цены. В период 2017-2021 гг. средняя цена на молоко составила 29,9 цента за килограмм.

Сообщается, что закупочные компании платили крупным производителям молока в апреле в среднем 43,7 цента за килограмм – на 4,2 проц. больше, чем в аналогичный прошлогодний период. Такие поставщики в апреле продали 68,5 проц. общего объема молочного сырья, закупленного в стране.

По мнению экспертов, из-за высокой закупочной цены на молоко в Литве увеличивается производство сырого молока в хозяйствах. В апреле этого года было закуплено 108,86 тыс. тонн молока, что на 8,7 проц. больше, чем в апреле 2023 года.

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