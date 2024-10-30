2024.10.30 19:14

Закупочная цена на молоко – самая высокая с 2023 года

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Pieno produktai
Pieno produktai
ФОТО: Shutterstock

Средняя закупочная цена на молоко в октябре этого года в Литве росла третий месяц подряд, и достигла самого высокого уровня с прошлого года, свидетельствуют предварительные данные Обсерватории молочного рынка Европейского союза (MMO).

Согласно пресс-релизу, по данным ММО, средняя закупочная цена на молоко в Литве в октябре составила 48,6 цента за килограмм – на 13,3 проц. больше, чем в сентябре (42,9 цента).

За последние три месяца, начиная с июля, цена на молоко выросла на треть. По данным ММО, в период 2019-2023 годов среднегодовая закупочная цена на молоко в Литве составляла 36 центов.

Средняя закупочная цена на молоко в октябре была самой высокой с января 2023 года, когда она достигла 44,4 цента за килограмм.

Во всем Евросоюзе средняя цена на молоко в сентябре этого года составляла 47,5 цента – была на 9,3 проц. больше, чем год назад.

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