Закрывается вильнюсский ресторан из списка Michelin Gastronomika

В конце мая 2024 года портал lrytas.lt писал, что ходили слухи о закрытии ресторана Gastronomika, ресторану сложно оплачивать аренду. Однако тогда эти слухи опровергли, сказали, что закрывается не связанный с рестораном Kiemas, а не сама Gastronomika.

По данным Центра реестра, компания Gastronomika в прошлом году получила доходы от продаж на сумму больше миллиона и понесла убытки в размере 14 300 евро.

„Настало время перемен. Есть начало – есть и конец. Спасибо всем, кто был с нами все это время“, – сообщили в Facebook 9 сентября представители Gastronomika.

Шишкаускене сказала Delfi, что с Чепрацкасом о закрытии не говорила, но заметила, что с вызовами сталкиваются многие известные рестораны.

„Все хорошие рестораны, в которых работает много людей, покупают качественные продукты, ситуация катастрофическая. Это не миф, это факты. Хорошие рестораны умирают тихо, некоторые не сообщают об этом, конечно, кому приятно говорить, что ты на грани банкротства. Но это только вершина айсберга“, – сказала Delfi Шишкаускене.

По ее словам, в этом секторе прибыль составляет всего 5%, а заработок съедает рост зарплат и упразднение льготного НДС.