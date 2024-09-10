Закрывается вильнюсский ресторан из списка Michelin Gastronomika

„Настало время перемен. Есть начало – есть и конец. Спасибо всем, кто был с нами все это время“, – сообщили в Facebook 9 сентября представители Gastronomika.
Сообщается, что до конца месяца ресторан проведет последних 14 дегустационных ужинов.
С самим Чепрацкасом Delfi пока связаться не удалось.
По данным Центра реестра, компания Gastronomika в прошлом году получила доходы от продаж на сумму больше миллиона и понесла убытки в размере 14 300 евро.
В позапрошлом году компания получила 924 000 евро доходов и понесла убытки на сумму 80 600 евро.
По данным Rekvizitai.lt, в компании работают 18 человек, их средняя зарплата составляет 1256 евро „на бумаге“.
В конце мая 2024 года портал lrytas.lt писал, что ходили слухи о закрытии ресторана Gastronomika, ресторану сложно оплачивать аренду. Однако тогда эти слухи опровергли, сказали, что закрывается не связанный с рестораном Kiemas, а не сама Gastronomika.
В 2022 году была закрыта сеть японских ресторанов Ramenas ir pagaliukai, связанная с Чепрацкасом.
Напомним, что в Michelin guide Lithuania 2024 попали 26 ресторанов: Red brick, Amandus, Apvalaus stalo klubas, Arrivée, Augustin, Da Antonio, Dia, Dine, Elven, Ertlio namas, Fabrikėlis, Farmer & The Ocean, Gastronomika, HeJi, Justa Pasta, Momo Grill, Monai, Monte Pacis, Pacai, Protėviai, Somm, Stebuklai, Stikliai, Telegrafas, Uoksas, Vila Komoda.
Награду Bib Gourmand получили рестораны 14Horses, Le travi, Numan, Gaspar’s.
Четыре ресторана – Džiaugsmas, Pas mus, Demo и Nineteen18 получили звезды Michelin.
Шишкаускене сказала Delfi, что с Чепрацкасом о закрытии не говорила, но заметила, что с вызовами сталкиваются многие известные рестораны.
„Все хорошие рестораны, в которых работает много людей, покупают качественные продукты, ситуация катастрофическая. Это не миф, это факты. Хорошие рестораны умирают тихо, некоторые не сообщают об этом, конечно, кому приятно говорить, что ты на грани банкротства. Но это только вершина айсберга“, – сказала Delfi Шишкаускене.
По ее словам, в этом секторе прибыль составляет всего 5%, а заработок съедает рост зарплат и упразднение льготного НДС.
„Рестораны говорят: все, что зарабатываем, уходит на налоги, ничего не остается, мы „в минусе“. Не справляются с расходами. Зарплаты выросли, льготный НДС упразднен. Эти два момента особенно сильно бьют по доходам. Конечно, третий момент – снижение потребления. Это на руку всем максимам и лидлам, их прибыль выросла на 20%, в ресторане она снизилась на 8%. Лучшие рестораны тихо идут на дно“, – сказала Шишкаускене.