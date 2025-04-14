2025.04.14 14:00

Закрыты еще два ресторана Drama Burger: директор говорит о банкротстве

 
Лукреция Гедрайтите
ru.DELFI.lt
Restoranai Vilniuje
Restoranai Vilniuje
ФОТО: Delfi

С 11 апреля в Вильнюсе закрыты еще два ресторана Drama Burger – на проспекте Гедиминаса, 31 и на ул. Вяркю, 31. Эту информацию Delfi подтвердил глава компании Septyni mėsainiai Вигантас Максяле.

„Ситуация печальная“, – сказал он. По его словам, компанию ждет банкротство.

„Содра“ за долги, оставшиеся после коронавируса, объявила инкассационный период, мы не можем работать. С „Содрой“ никак не удается договориться и, кажется, не получится“, – сказал он.

Это значит, что у компании есть долги, и „Содра“ взимает их в принудительном порядке.

Однако Максяле сказал,что компания не может выплатить сразу весь долг. Была попытка договориться об отсрочке, но ничего не вышло.

„Содра“ не соглашается на выплаты частями (...)“, – заметил он.

По данным „Содры“, в ЗАО Septyni mėsainiai с начала года работали 23 человека.

На портале Rekvizitai.lt сообщается, что долг „Содре“ составляет почти 8000 евро,а Государственной налоговой инспекции - 5200 евро.

В 2020 и 2021 г. компания работала убыточно, но, по данным за 2022 и 2023 г., чистая прибыль составляла 28 082 и 61 658 евро.

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