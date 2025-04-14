Закрыты еще два ресторана Drama Burger: директор говорит о банкротстве

„Ситуация печальная“, – сказал он. По его словам, компанию ждет банкротство.

„Содра“ за долги, оставшиеся после коронавируса, объявила инкассационный период, мы не можем работать. С „Содрой“ никак не удается договориться и, кажется, не получится“, – сказал он.

Это значит, что у компании есть долги, и „Содра“ взимает их в принудительном порядке.

Однако Максяле сказал,что компания не может выплатить сразу весь долг. Была попытка договориться об отсрочке, но ничего не вышло.

„Содра“ не соглашается на выплаты частями (...)“, – заметил он.

По данным „Содры“, в ЗАО Septyni mėsainiai с начала года работали 23 человека.