Закрыт один из самых старых McDonald’s в Вильнюсе

 
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ФОТО: Bendrovės nuotr.

Временно будет закрыт один из старейших ресторанов McDonald’s в столице. Это заведение, находящееся рядом с Вильнюсским железнодорожным вокзалом, закрыто на реконструкцию, пишет портал madeinvilnius.lt.

Об этом информируют стенды, установленные рядом.

Владельцы McDonald’s обещают, что в скором времени этот обновленный ресторан по адресу ул. Сейну, 3 откроется.

Сейчас на двери этого McDonald’s есть код QR, сосканировав который можно получить скидку в других „McDonald's. Это -25% на комплекс реднего размера.

McDonald’s – одна из крупнейших сетей фастфуда во всем мире. Компания была создана в 1940 г. В Литве первый McDonald’s открылся 31 мая 1996 г. на вокзале в Вильнюсе.

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