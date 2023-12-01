За три квартала текущего года выручка Elektrum Lietuva удвоилась, а прибыль выросла в 2,5 раза

"(...) В этом году мы привлекли больше физических и корпоративных клиентов. Только для последних объем продаж электроэнергии в этом году вырос на 63% до 900 гигаватт-часов. Мы также расширяем наши мощности по производству зеленой электроэнергии не только за счет установки собственных электростанций, но и за счет скупки зеленой электроэнергии у местных производителей. Все это позволило нам увеличить доходы и улучшить другие финансовые показатели", — говорит руководитель Elektrum Lietuva Мартинас Гига.