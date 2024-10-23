За три квартала Swedbank в Литве заработал 264 млн евро чистой прибыли

Сообщается, что за 9 месяцев Swedbank в Литве заработал 264 млн евро чистой прибыли (в прошлом году за тот же период прибыль достигла 276 млн евро). Снижение прибыли было вызвано взносом солидарности. В этом году сумма взноса солидарности, уже уплаченная банком и накопленная к выплате, составляет 119 млн евро.

Общий кредитный портфель Swedbank на конец сентября 2024 года достиг 9,4 млрд евро. За девять месяцев этого года объемы кредитования банка в Литве выросли на 13 проц. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда портфель финансирования составлял 8,3 млрд евро.