2024.10.23 12:42

За три квартала Swedbank в Литве заработал 264 млн евро чистой прибыли

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Swedbank bankas
Swedbank bankas
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

Общий доход Swedbank в Литве за три квартала составил 610 млн евро, чистый процентный доход и чистый комиссионный доход банка составили 486 млн евро и 96 млн евро соответственно.

Сообщается, что за 9 месяцев Swedbank в Литве заработал 264 млн евро чистой прибыли (в прошлом году за тот же период прибыль достигла 276 млн евро). Снижение прибыли было вызвано взносом солидарности. В этом году сумма взноса солидарности, уже уплаченная банком и накопленная к выплате, составляет 119 млн евро.

Общий кредитный портфель Swedbank на конец сентября 2024 года достиг 9,4 млрд евро. За девять месяцев этого года объемы кредитования банка в Литве выросли на 13 проц. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда портфель финансирования составлял 8,3 млрд евро.

По сравнению с концом третьего квартала прошлого года портфель финансирования бизнеса Swedbank в Литве вырос на 23 проц. и в конце сентября этого года достиг 3,84 млрд евро.

Объем финансирования жителей в третьем квартале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 7 проц. и составил на конец периода 5,7 млрд евро.

Объемы вкладов Swedbank по сравнению с третьим кварталом 2023 года увеличились на 14 проц. Рост вкладов фиксируется как среди частных клиентов, так и среди компаний. По итогам третьего квартала 2024 года общий портфель вкладов Swedbank в Литве составил 15,7 млрд евро, тогда как за тот же период в 2023 году он составлял 13,8 млрд евро.

Соотношение кредитов к вкладам по итогам третьего квартала 2024 года достигло 59 проц. Портфель кредитов с признаками убытка на конец сентября 2024 года составил 50 млн евро.

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