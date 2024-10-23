За три квартала Swedbank в Литве заработал 264 млн евро чистой прибыли

Сообщается, что за 9 месяцев Swedbank в Литве заработал 264 млн евро чистой прибыли (в прошлом году за тот же период прибыль достигла 276 млн евро). Снижение прибыли было вызвано взносом солидарности. В этом году сумма взноса солидарности, уже уплаченная банком и накопленная к выплате, составляет 119 млн евро.
Общий кредитный портфель Swedbank на конец сентября 2024 года достиг 9,4 млрд евро. За девять месяцев этого года объемы кредитования банка в Литве выросли на 13 проц. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда портфель финансирования составлял 8,3 млрд евро.
По сравнению с концом третьего квартала прошлого года портфель финансирования бизнеса Swedbank в Литве вырос на 23 проц. и в конце сентября этого года достиг 3,84 млрд евро.
Объем финансирования жителей в третьем квартале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 7 проц. и составил на конец периода 5,7 млрд евро.
Объемы вкладов Swedbank по сравнению с третьим кварталом 2023 года увеличились на 14 проц. Рост вкладов фиксируется как среди частных клиентов, так и среди компаний. По итогам третьего квартала 2024 года общий портфель вкладов Swedbank в Литве составил 15,7 млрд евро, тогда как за тот же период в 2023 году он составлял 13,8 млрд евро.
Соотношение кредитов к вкладам по итогам третьего квартала 2024 года достигло 59 проц. Портфель кредитов с признаками убытка на конец сентября 2024 года составил 50 млн евро.