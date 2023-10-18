За свечи жители Литвы в этом году будут платить дороже

 
Раминта Ракауске
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Kapų žvakės
Kapų žvakės
ФОТО: Shutterstock

Несмотря на то, что рост цен в Литве прекращается, в течение определенного времени инфляция коснулась товаров всех категорий. По мере приближения Дня поминовения усопших выясняется, что подорожали и кладбищенские свечи. По словам торговцев, в этом году мы заплатим за них дороже.

Пресс-секретарь сети Rimi Lietuva Эгле Красаускене сказала, что покупатели обычно покупают свечи за неделю до праздника, но товар появляется в ассортименте раньше.

По ее словам, в этом году кладбищенские свечи обойдутся дороже, а причина - изменение цен на сырье, точнее, стекло.

Ее слова подтвердила и представитель компании Maxima LT Индре Тракимайте-Шяшкувене. По ее подсчетам, в этом году производство свечей подорожало на 1/5.

"В этом году расходы на производство выросли на 20% по сравнению с осенью 2022 года. На 38% подорожало стекло, выросли и цены на электроэнергию", – сказала она.

Пресс-секретарь сети Iki Вайда Будрене сказала, что в их магазинах цены будут примерно такими же, как в прошлом году.

"Самые дешевые свечи стоят 0,49, а самые дорогие – 12,49 евро, но это большие и роскошно украшенные свечи. Если говорить в общем, то мы не видим ни разницы в ценах, ни разницы в тенденции торговли, по сравнению с прошлым сезоном. Больше всего покупают свечей до 2 евро, лидируют свечи серебристого и белого цвета, черные и серые. Несмотря на то, что пик продаж начнется в конце месяца, мы замечаем, что жители начинают покупать свечи с начала месяца, когда цены бывают особенно привлекательными", – сказала она.

В интервью LNK она сказала, что перед Днем поминовения усопших растет спрос и на продукты питания.

"Это третий праздник по обороту после Рождества и Пасхи", – прибавила Будрене.

Пресс-секретарь Lidl Lietuva Лина Скерсите сказала, что им удалось оставить цены на свечи на том же уровне, что и в прошлом году, а в некоторых случаях цены снизились.

"Например, свечи, которые горят 48 ч. со скидкой сейчас стоят 1,65 евро, а 24 ч. - 0,85 евро. Пополнение для свеч, рассчитанное на 60 ч., стоит 0,69 евро, а на 120 ч. - 1,39 евро", – сказала она.

Представитель сети Norfa Дарюс Рилишкис сказал, что со скидкой в их магазинах свечи стоят 0,27-12,99 евро.

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