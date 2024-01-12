За продажу подвала без окон в качестве жилья ждет штраф

Юрате искала жилье и на одном из порталов обнаружила необычайно дешевый вариант в микрорайоне Маркучай (Вильнюс). Эксперты уже прежде пророчили этому району популярность, поскольку он находится рядом с Пауписом и центром города, кроме того, это зеленый район с рекой и парками.
В последние годы в этом районе строят много домов, развивают инфраструктуру.
Юрате, увидев там полуторку за 38 000 евро, заподозрила, что не все с этим объектом в порядке.
"Я посмотрела фотографии и увидела, что там нет окон. Я стала выяснять и поняла, что квартира оборудована в коммерческом помещении, на 1 этаже здания. В объявлении не указано, что речь идет о коммерческом помещении. Может, можно сделать из такого помещения квартиру?", – спрашивала читатель.
Представитель Государственной инспекции по планированию территорий и строительству Раса Кекштене сказала, что, по закону, не запрещено оборудовать в нежилом помещении туалеты с ванными, кухни и другие помещения. Однако помещения должны использовать по назначению.
"Если человек использует нежилое помещение, он не сможет использовать его для жилья (за использование помещения не по назначению грозит административная ответственность). За порядком следит администрация самоуправления. В случае выявления нарушений назначают штрафы. В связи с вводящей в заблуждение рекламой объекта можно обращаться в Службу по защите прав потребителей", – сказала Кекштене.
Одно из основных требований к жилому помещению - это инсоляция, т.е. попадание в него дневного света или солнечного света.
"В соответствии с требованиями, если в квартире 1-3 комнаты, то должна быть хотя бы одна комната, а если 4 - две комнаты, в которых время инсоляции в дни весеннего и осеннего равноденствия (22 марта и 22 сентября) – не меньше 2 часов. В Старом городе или в центре, где застройка велась по периметру - не меньше 1,5 часов", – сказано в ответе инспекции.
Все жилые помещения должны соответствовать установленным нормам гигиены и безопасности для здоровья.
"В соответствии с действующим регламентом, квартиры не могут располагаться на цокольном или подземном этаже, за исключением случаев, когда хотя бы в одной из 4 его части поверхность земли с наружной части здания у стены квартиры ниже пола, а инсоляция отвечает требованиям регламента", – отмечено в комментарии инспекции.
Администрация муниципалитета может оштрафовать за незаконное использование постройки. Пресс-секретарь Вильнюсского муниципалитета Габриэлюс Грубинскас сказал, что муниципалитет часто получает подобные жалобы и проводит проверки.
"Если устанавливают несоответствия, владельцу помещений дается срок на устранение недочетов, прекращение незаконного использования. Большая часть владельцев решает этот вопрос, поэтому штрафы назначают редко. В 2023 году было лишь 4 штрафа", - сказал он.
Штраф за незаконное использование составляет 140-1500 евро за первый раз и 200-3000 евро за повторное нарушение.