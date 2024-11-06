За полеты на самолетах Россия должна эстонцам больше миллиона, есть долг и перед Литвой

Несмотря на то, что это нейтральные воды, соответствии с международными соглашениями, территория поделена между службами управления полетами разных стран, чтобы была обеспечена безопасность. Каждый раз, когда самолет пролетает над воздушным пространством, которое контролирует Эстония, он должен платить за это по установленным расценкам.

„Российские самолеты не могут летать в эстонском воздушном пространстве, но они могут летать над нейтральными водами. Территория над нейтральными водами начинается от ближних территорий РФ в направлении Санкт-Петербурга, между Финляндией и Эстонией, и до Калининградской области“, – сказала Наруск.

Эстонский Delfi сообщает, что представитель Lennuliiklusteindus AS Лотте-Триин Наруск сказала, что больше трети из этой суммы - просроченные долги.

Россия должна не только Эстонии, но и другим странам, включая Литву.

Гендиректор „Воздушной навигации“ Саулюс Батавичюс сказал Delfi, что в Литве тоже есть такая плата, самолет должен платить деньги, даже когда пролетает над Литвой без посадки.

„Налог администрирует „Воздушная навигация“. Мы делаем это в соответствии с правилами Международной организации гражданской авиации (ICAO) и Евроконтроля.

Плата зависит от нескольких параметров: типа и размера самолета – чем тяжелее самолет, тем выше плата; продолжительность полета над контролируемым Литвой пространством – чем больше расстояние, тем больше плата; от системы тарифов, установленной Евроконтролем“, – сказал Батавичюс.