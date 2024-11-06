За полеты на самолетах Россия должна эстонцам больше миллиона, есть долг и перед Литвой

Эстонский Delfi сообщает, что представитель Lennuliiklusteindus AS Лотте-Триин Наруск сказала, что больше трети из этой суммы - просроченные долги.
„Российские самолеты не могут летать в эстонском воздушном пространстве, но они могут летать над нейтральными водами. Территория над нейтральными водами начинается от ближних территорий РФ в направлении Санкт-Петербурга, между Финляндией и Эстонией, и до Калининградской области“, – сказала Наруск.
Несмотря на то, что это нейтральные воды, соответствии с международными соглашениями, территория поделена между службами управления полетами разных стран, чтобы была обеспечена безопасность. Каждый раз, когда самолет пролетает над воздушным пространством, которое контролирует Эстония, он должен платить за это по установленным расценкам.
Россия должна не только Эстонии, но и другим странам, включая Литву.
Гендиректор „Воздушной навигации“ Саулюс Батавичюс сказал Delfi, что в Литве тоже есть такая плата, самолет должен платить деньги, даже когда пролетает над Литвой без посадки.
„Налог администрирует „Воздушная навигация“. Мы делаем это в соответствии с правилами Международной организации гражданской авиации (ICAO) и Евроконтроля.
Плата зависит от нескольких параметров: типа и размера самолета – чем тяжелее самолет, тем выше плата; продолжительность полета над контролируемым Литвой пространством – чем больше расстояние, тем больше плата; от системы тарифов, установленной Евроконтролем“, – сказал Батавичюс.
Он заметил, что после того, как Россия начала войну в Украине, и были введены санкции, финансовые ведомства е принимают платежи российских субъектов, несмотря на то, что услуги, которые Литва предоставляет российским перевозчикам, под санкции не попадают.
„Воздушная навигация“ на сказала Delfi, какую сумму задолжала Россия.
„По этой причине появились долги перед организациями в Эстонии, Латвии, Литве и Финляндии. Сумму долга рекомендуем узнать в Central Route Charges Office (CRCO)“, – сказал Батавичюс.
Central Route Charges Office ответил Delfi, что это конфиденциальная информация, поэтому ее не может раскрыть.