2024.12.03 15:46

За неделю независимые поставщики электроэнергии в Литве снизили тарифы

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Elektros kaina
Elektros kaina
ФОТО: Shutterstock

На минувшей неделе все независимые поставщики электроэнергии снизили тарифы в своих фиксированных тарифных планах. По данным Литовского агентства энергетики (ЛАЭ), они снизились в среднем на 0,7–1,2 проц.

По данным агентства, тарифы в предлагаемых 12-месячных и 24-месячных фиксированных тарифных планах за неделю изменили все три независимых поставщика, в основном это было снижение – с 0,1 проц. до 3,4 проц.

Средние тарифы в предлагаемых 12-месячных планах при однотарифном учете в течение недели снизились с 0,246 евро/кВтч до 0,244 евро/кВтч (однотарифный учет) и с 0,236 евро/кВтч до 0,234 евро/кВтч (двухтарифный учет).

Средняя стоимость 1 кВтч электроэнергии в предлагаемых 24-месячных фиксированных тарифных планах за неделю снизилась с 0,249 евро/кВтч до 0,248 евро/кВтч (однотарифный учет) и с 0,240 евро/кВтч до 0,237 евро/кВтч (двухтарифный учет).

На сегодняшний день фиксацию тарифов на срок 8 месяцев, 9 месяцев, 10 месяцев и 19 месяцев предлагают по одному поставщику, а на 12 месяцев и 24 месяца – три поставщика.

В декабре стоимость гарантийного электроснабжения (план „Стандартный“) составляет 0,224 евро/кВтч (однотарифный учет), а также 0,240 евро/кВтч и 0,189 евро/кВтч (двухтарифный учет). По сравнению с ноябрем стоимость гарантийного электроснабжения снизилась примерно на 2 проц.

ЛАЭ отмечает, что с 1 января 2025 г. стоимость общественного электроснабжения (план „Стандартный“) составит 0,205 евро/кВтч (однотарифный учет), а также 0,233 евро/кВтч и 0,139 евро/кВтч (двухтарифный учет).

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