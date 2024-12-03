За неделю независимые поставщики электроэнергии в Литве снизили тарифы

По данным агентства, тарифы в предлагаемых 12-месячных и 24-месячных фиксированных тарифных планах за неделю изменили все три независимых поставщика, в основном это было снижение – с 0,1 проц. до 3,4 проц.
Средние тарифы в предлагаемых 12-месячных планах при однотарифном учете в течение недели снизились с 0,246 евро/кВтч до 0,244 евро/кВтч (однотарифный учет) и с 0,236 евро/кВтч до 0,234 евро/кВтч (двухтарифный учет).
Средняя стоимость 1 кВтч электроэнергии в предлагаемых 24-месячных фиксированных тарифных планах за неделю снизилась с 0,249 евро/кВтч до 0,248 евро/кВтч (однотарифный учет) и с 0,240 евро/кВтч до 0,237 евро/кВтч (двухтарифный учет).
На сегодняшний день фиксацию тарифов на срок 8 месяцев, 9 месяцев, 10 месяцев и 19 месяцев предлагают по одному поставщику, а на 12 месяцев и 24 месяца – три поставщика.
В декабре стоимость гарантийного электроснабжения (план „Стандартный“) составляет 0,224 евро/кВтч (однотарифный учет), а также 0,240 евро/кВтч и 0,189 евро/кВтч (двухтарифный учет). По сравнению с ноябрем стоимость гарантийного электроснабжения снизилась примерно на 2 проц.
ЛАЭ отмечает, что с 1 января 2025 г. стоимость общественного электроснабжения (план „Стандартный“) составит 0,205 евро/кВтч (однотарифный учет), а также 0,233 евро/кВтч и 0,139 евро/кВтч (двухтарифный учет).